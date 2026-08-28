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Malo je destinacija na svetu u kojima se prošlost i sadašnjost susreću na tako upečatljiv način kao u Egiptu. Zemlja čija istorija traje hiljadama godina, dom piramida, hramova i civilizacije koja i danas fascinira svet, ima i sasvim drugo lice – ono okrenuto moru, suncu i odmoru.

Na istoku zemlje pustinja se gotovo bez prelaza susreće sa intenzivnim plavetnilom Crvenog mora. Upravo taj kontrast stvorio je pejzaž koji je danas jedno od obeležja egipatskog letovanja: kilometri obale, koralni grebeni, toplo more i veliki resorti koji poput zelenih oaza izranjaju iz pustinjskog okruženja.

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Na ovoj obali razvila se Hurgada, danas jedno od najpoznatijih i najtraženijih letovališta na Crvenom moru. Međutim, nekoliko desetina kilometara dalje njen življi ritam ustupa mesto drugačijem Egiptu. Tu počinje Makadi Bay – zaliv u kojem su prostrani hotelski kompleksi, peščane plaže i podvodni svet Crvenog mora u prvom planu. Umesto gradske vreve, ovde se dan uglavnom meri sasvim drugačije: prvim jutarnjim kupanjem, satima provedenim uz more i pitanjem da li popodne nastaviti na plaži ili pored bazena.

Foto: Promo

A upravo u Makadi Bay-u 2025. godine otvoren je jedan od novijih velikih resorta ovog dela egipatske obale – Albatros Makadi 5★. Od aerodroma u Hurgadi udaljen je oko 35 kilometara, a zahvaljujući velikom izboru sadržaja namenjenih deci i odraslima predstavlja zanimljiv izbor za goste različitih generacija. Priča o Albatros Makadiju prirodno počinje uz more. Hotel se nalazi na svojoj privatnoj peščanoj plaži dugoj oko 600 metara, sa pontonom i zonom sa plitkom vodom. Zbog karakteristika ulaska u more preporučuje se korišćenje obuće za kupanje. Korišćenje ležaljki i suncobrana na plaži i pored bazena se ne naplaćuje.

Foto: Promo

Ipak, u ovom resortu more je samo početak priče. Albatros Makadi raspolaže sa čak 15 bazena, od kojih se tri greju tokom zimskog perioda. Tu je i veliki akva-park sa devet tobogana, dok je najmlađim gostima namenjen poseban akva-park sa pet tobogana. Ponudu vodenih sadržaja upotpunjuje i jacuzzi na otvorenom. Upravo ta raznovrsnost omogućava da svaki dan dobije drugačiji ritam. Jutro može da počne na peščanoj plaži uz Crveno more, popodne da bude rezervisano za bazene i tobogane, a naredni dan da izgleda sasvim drugačije – bez potrebe da se napusti hotelski kompleks.

Foto: Promo

Porodice sa decom ovde dobijaju dovoljno prostora i sadržaja da odmor bude zanimljiv različitim generacijama. Pored dečjeg akva-parka sa pet tobogana, najmlađima je na raspolaganju i kids club, dok veliki broj bazena i drugih hotelskih sadržaja dodatno proširuje mogućnosti za zajedničko porodično vreme. Albatros Makadi 5★ raspolaže sa ukupno 548 smeštajnih jedinica, među kojima su standardne, Superior i Family sobe. Sve su opremljene klima-uređajem, SAT TV-om, mini-barom, fenom za kosu, sefom i Wi-Fi internetom.

Foto: Promo

Standardne sobe posebno se izdvajaju prostranošću. Imaju oko 52 m², balkon ili terasu i mogu biti sa pogledom na bazen ili more. Family sobe organizovane su kao jedna veća prostorija sa francuskim ležajem i dva pojedinačna kreveta. Telefon i room service dostupni su uz doplatu. Bezbrižnom ritmu odmora doprinosi i All Inclusive usluga. Doručak, kasni doručak, ručak i večera služe se po principu samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima. Hotel raspolaže sa četiri restorana i pet barova, pa se koncept velikog resorta nastavlja i kroz gastronomsku ponudu. Uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, à la carte restorani, nargila, pića u diskoteci i ostalo van hotelskog koncepta dodatno se plaćaju.

Za goste koji ni tokom odmora ne žele da se odreknu aktivnosti, Albatros Makadi nudi dovoljno mogućnosti da dan ne protekne samo između plaže i bazena. Na raspolaganju su dva teniska terena, teren za odbojku i fudbalski teren, kao i boćanje, odbojka na pesku, bilijar i stoni tenis.

Foto: Promo

Posebno zanimljiv dodatak ponudi je centar za ronjenje. Na obali Crvenog mora, poznatoj po bogatom podvodnom svetu, mogućnost da se klasičan hotelski odmor spoji sa upoznavanjem sasvim drugačijeg sveta ispod površine mora daje boravku još jednu dimenziju.

A kada nakon mora, bazena i aktivnosti dođe vreme za sporiji deo dana, hotel nudi i spa & wellness sadržaje. Sauna, parno kupatilo, tursko kupatilo – hamam, jacuzzi i masaže dostupni su uz doplatu. Albatros Makadi 5★ posebno će odgovarati gostima koji vole velike, moderne resorte u kojima se gotovo čitav odmor može organizovati na jednom mestu. Porodice dobijaju akva-park i sadržaje za najmlađe, ljubitelji aktivnijeg odmora sportske terene i centar za ronjenje, dok onima koji jednostavno žele more i sunce ostaje 600 metara duga peščana plaža i veliki izbor bazena.

Foto: Promo

Možda upravo brojke najbolje dočaravaju razmere ovog resorta – 548 smeštajnih jedinica, 15 bazena, devet tobogana u velikom akva-parku, još pet u dečjem, četiri restorana, pet barova i oko 600 metara plaže. Ali pravi odmor se ipak ne pamti po brojkama. Pamti se po prvom jutarnjem pogledu prema Crvenom moru, danima koji prolaze bez gledanja na sat i onom posebnom kontrastu Egipta u kojem se iza zelenila velikog resorta ponovo pojavljuje pustinja. U Albatros Makadiju upravo se ta dva sveta susreću – egzotični pejzaž Crvenog mora i savremeni hotelski odmor u kojem je gotovo sve nadohvat ruke. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije. Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green