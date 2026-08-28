Najjača molitva za Veliku Gospojinu: Veruje se da Bogorodica štiti svakoga ko joj se obrati ovim rečima
Praznik Uspenja Presvete Bogorodice, koji se u pravoslavnoj tradiciji obeležava 28. avgusta, jedan je od najvećih i najvažnijih praznika posvećenih Majci Božijoj.
Ovaj dan vernici doživljavaju kao trenutak duhovnog smirenja i sećanja na upokojenje Presvete Bogorodice, ali i na njeno uznesenje u večni život.
U narodu se praznik Velika Gospojina poštuje sa velikim poštovanjem, uz odlazak u crkvu, molitvu, uzdržanje i obavezan post jer praznik "pada" u petak, a smatra se da je Bogorodica uvek zaštitnica i uteha svim vernicima. Na dan Uspenja Presvete Bogorodice vernici joj se obraćaju posebnom molitvom.
Molitva Presvetoj Bogorodici
Carice moja predobra, nado moja Bogorodice, pribežište sirotih, zaštitnice stranih i nevoljnih, pokroviteljko uvređenih – vidiš moju bedu, vidiš moju muku, pomozi mi kao nejakom, nahrani me kao stranca: greh moj znaš, oprosti ga po volji tvojoj, jer nemam druge pomoći osim tebe, ni druge zaštitnice, ni bolje utešiteljke osim tebe, o Bogomati, da me sačuvaš i zaštitiš u sve vekove. Amin.
Rađanjem si sačuvala devstvo, a smrću nisi ostavila svet, presveta Bogorodice. Prešla si u život, mati Pravog Života, i svojim molitvama izbavljaš od smrti duše naše.
Ne savladaše grob i smrt presvetu Bogorodicu, neumornu u molitvama i u posredništvu neizmenljivu nadu, jer je mater života preselio u život onaj koji se uselio u utrobu uvek devojačku. Amin.
Kurir/Espreso/Blic žena