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Konstantinu (8) svaki dan je dragocen! Boluje od teške mišićne distrofije, a za gensku terapiju koja bi mogla da uspori napredovanje bolesti potrebno je 2,9 miliona dolara.

DMD mu polako oduzima mišiće, korak po korak.

Deca sa ovom bolešću vremenom gube snagu, prestaju da hodaju i završavaju u invalidskim kolicima. A borba se tu ne završava - bolest napada i srčani mišić i može prerano ugroziti život.

Teška genetska bolest

Konstantinu Zdravkoviću je dijagnostikovana Dišenova mišićna distrofija (DMD), teška genetska bolest zbog koje organizam ne proizvodi dovoljno distrofina, proteina neophodnog za očuvanje mišića. Bez njega mišići postepeno propadaju i bivaju zamenjeni masnim i vezivnim tkivom.

Zato je svaki dan važan. Svaki sačuvani pokret. Svaki korak. Svaki otkucaj srca.

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Konstantin Zdravković Foto: Budi Human

Postoji mogućnost lečenja genskom terapijom "Elevidys", koja će Konstantinu zaustaviti napredovanje bolesti i sačuvati ono što mu je DMD namenila da izgubi.

Konstantin ne može da čeka

Terapija u MedCare Royal Speciality Hospital u Dubaiju košta 2.900.000 dolara - iznos koji njegova porodica ne može sama da obezbedi.

Ovako možete pomoći

Upiši 2017 i pošalji SMS na 3030

Uplatom na dinarski račun:

160-6000002579984-18

Uplatom na devizni račun:

160-6000002581559-46

IBAN:

RS35160600000258155946

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG

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Konstantin Zdravković Foto: Budi Human

Konstantin ne sme da čeka da bolest uzme još jedan korak.

Kako pomoći:

DINARSKI RAČUN

JOVANA ZDRAVKOVIĆ
265000000768610935

DEVIZNI RAČUN (IBAN)

JOVANA ZDRAVKOVIĆ
265090000000014131
SWIFT (BIC): RZBSRSBG

Potrebni smo mu sada. Da sačuvamo njegove mišiće. Da mu omogućimo da što duže hoda, trči, živi detinjstvo. Da mu damo šansu da se bori i za budućnost svog srca i svog života.

Budite deo Konstantinove borbe. Svaka uplata i svako deljenje mogu ga približiti terapiji.

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Mina Brankovićmina.brankovic@kurir.rs

09:45 (пре 2 минута)
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 KONSTANTINU NE TREBA SAMO POMOĆ — TREBA MU VREME. A ONO ISTIČE. 
Ima samo 8 godina. DMD mu polako oduzima mišiće, korak po korak. Deca sa ovom bolešću vremenom gube snagu, prestaju da hodaju i završavaju u invalidskim kolicima. A borba se tu ne završava — bolest napada i srčani mišić i može prerano ugroziti život.
Konstantinu je dijagnostikovana Dišenova mišićna distrofija (DMD), teška genetska bolest zbog koje organizam ne proizvodi dovoljno distrofina, proteina neophodnog za očuvanje mišića. Bez njega mišići postepeno propadaju i bivaju zamenjeni masnim i vezivnim tkivom.
Zato je svaki dan važan. Svaki sačuvani pokret. Svaki korak. Svaki otkucaj srca. 
Postoji mogućnost lečenja genskom terapijom „Elevidys“, koja će Konstantinu zaustaviti napredovanje bolesti i sačuvati ono što mu je DMD namenila da izgubi.
Terapija u MedCare Royal Speciality Hospital u Dubaiju košta 2.900.000 dolara — iznos koji njegova porodica ne može sama da obezbedi.
Konstantin ne sme da čeka da bolest uzme još jedan korak.
Potrebni smo mu sada.
Da sačuvamo njegove mišiće.
Da mu omogućimo da što duže hoda, trči, živi detinjstvo.
Da mu damo šansu da se bori i za budućnost svog srca i svog života.
 Budite deo Konstantinove borbe. Svaka uplata i svako deljenje mogu ga približiti terapiji.
 DINARSKI RAČUN
JOVANA ZDRAVKOVIĆ
265000000768610935
 DEVIZNI RAČUN (IBAN)
JOVANA ZDRAVKOVIĆ
265090000000014131
SWIFT (BIC): RZBSRSBG
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