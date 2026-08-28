KONSTANTINU NE TREBA SAMO POMOĆ — TREBA MU VREME. A ONO ISTIČE.

Ima samo 8 godina. DMD mu polako oduzima mišiće, korak po korak. Deca sa ovom bolešću vremenom gube snagu, prestaju da hodaju i završavaju u invalidskim kolicima. A borba se tu ne završava — bolest napada i srčani mišić i može prerano ugroziti život.

Konstantinu je dijagnostikovana Dišenova mišićna distrofija (DMD), teška genetska bolest zbog koje organizam ne proizvodi dovoljno distrofina, proteina neophodnog za očuvanje mišića. Bez njega mišići postepeno propadaju i bivaju zamenjeni masnim i vezivnim tkivom.

Zato je svaki dan važan. Svaki sačuvani pokret. Svaki korak. Svaki otkucaj srca.

Postoji mogućnost lečenja genskom terapijom „Elevidys“, koja će Konstantinu zaustaviti napredovanje bolesti i sačuvati ono što mu je DMD namenila da izgubi.

Terapija u MedCare Royal Speciality Hospital u Dubaiju košta 2.900.000 dolara — iznos koji njegova porodica ne može sama da obezbedi.

Konstantin ne sme da čeka da bolest uzme još jedan korak.

Potrebni smo mu sada.

Da sačuvamo njegove mišiće.

Da mu omogućimo da što duže hoda, trči, živi detinjstvo.

Da mu damo šansu da se bori i za budućnost svog srca i svog života.

Budite deo Konstantinove borbe. Svaka uplata i svako deljenje mogu ga približiti terapiji.

DINARSKI RAČUN

JOVANA ZDRAVKOVIĆ

265000000768610935

DEVIZNI RAČUN (IBAN)

JOVANA ZDRAVKOVIĆ

265090000000014131

SWIFT (BIC): RZBSRSBG

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