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Bivši general Ratko Mladić preminuo je u Hagu u 84. godini. Porodica Ratka Mladića i njegov advokat krajem aprila podneli su zahtev Mehanizmu u Hagu za njegovo hitno puštanje na lečenje u Srbiju, navodeći da je bivši general u izuzetno teškom zdravstvenom stanju.

Podsetimo, potraga za Mladićem trajala je deset godina. Mladić je uhapšen 26. maja 2011. godine u selu Lazarevo, kraj vojvođanskog grada Zrenjanina, u kući jednog od njegovih rođaka.

Foto: Mark Milstein / Alamy / Profimedia, Andrew Berezovsky/Shutterstock

Pet dana kasnije, Mladić će biti isporučen Međunarodnom tribunalu za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije koji ga je 1995. godine optužio za ratni zločin i zločine protiv čovečnosti u ratu u Bosni i Hercegovini.

U novembru 2017. godine, Haški tribunal osuđuje Mladića na doživotnu kaznu zatvora utvrđujući da je kriv za deset od jedanaest tačaka optužnice, među kojima su ratni zločin, proterivanje, ubistva, nečovečno postupanje prilikom proterivanja stanovništva iz Srebrenice, ubistva, teror i napadi na civile u Sarajevu.

U optužnici je navedeno da je u Srebrenici ubijeno više od sedam hiljada dečaka i muškaraca bosanskih muslimana, a Mladić je na presudu uložio žalbu.

Kako je žena Mladića branila svog muža u Hagu

Foto: EPA/JERRY LAMPEN, printscreen YT

Tokom procesa suđenja, u odbranu Mladića pred Haškim tribunalom stala je njegova supruga Bosiljka, koja je svedočila da njen suprug nije mogao da izvrši zločin u Srebrenici za koji je optužen i da za to delo ne bi trebao da bude osuđen, jer je u to vreme bio sa njom na svadbi u Beogradu, a ne u BiH.

Bosiljka Mladić izjavila je da je u julu 1995. godine general Mladić bio sa njom u Beogradu u danima kada je po optužnici, Vojska Republike Srpske navodno streljala muslimane iz Srebrenice.

Foto: IRMCT Printscreen

Dajući suprugu alibi, Bosiljka je izjavila da su dane od 14. do 17. jula proveli zajedno u njihovom stanu u Beogradu, a da su 16. jula zajedno otišli na jednu svadbu, a potom imali susret sa iseljenicima na beogradskoj Vojnomedicinskoj akademiji.