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Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, izjavio je danas da su škole spremne da 1. septembra dočekaju đake, među kojima je 62.500 prvaka, kao i da nema razloga da nova školska godina ne počne regularno.

- Planovi i program su utvrđeni, u nekim razredima su inovirani i u srednjoj i u osnovnoj školi. Đaci su upisani, završen je drugi upisni rok u srednjim školama. Nema nikakvih razloga, ni društvenih ni političkih da školska godina ne počne regularno - rekao je Stanković za K1 TV.

Podela besplatnih udžbenika do 15. septembra

Govoreći o podeli besplatnih udžbenika, Stanković je rekao da očekuje da to bude završeno 15. septembra.

Dejan Vuk Stanković
Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija

- Već su napravljene rang liste, pakuju se kompleti knjiga po školama i đaci će to preuzimati u prvoj, eventualno drugoj nedelji, u zavisnosti od ažurnosti administracije. To je preko 90.000 udžbenika - naveo je ministar.

Ekonomski rast Srbije

Dodao je da je dugoročni cilj da svi đaci u Srbiji dobiju besplatne udžbenike i ukazao da je to direktno povezano sa ekonomskim rastom Srbije.

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- Mi pokušavamo da pre svega socijalno senzitivnim kategorijama stanovništva omogućimo da imaju besplatne udžbenike, da im utemeljimo pravo na jednake šanse za obrazovanje. Postoje neke bogatije lokalne samouprave, njih je 16 od 145 u Srbiji, koje ili u potpunosti ili delimično daju besplatne udžbenike, ali sve u svemu, mi se trudimo iz godine u godinu da povećavamo taj budžet - rekao je Stanković.

Kurir/ Novosti

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03:17
AUTONOMIJA DA, POLITIZACIJA NE!Ministar prosvete:"Univerzitet mora da ostane mesto znanja" Izvor: Kurir televizija