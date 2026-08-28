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Pozicije: grafički dizajner | montažer | realizator

Kurir je prvi medijski brend u Srbiji prisutan na sve četiri platforme – dnevni list s više od 20 godina tradicije, najposećeniji i najčitaniji portal, kablovska televizija i snažno prisustvo na društvenim mrežama. Za šest godina emitovanja Kurir televizija se pozicionirala među najgledanije kablovske televizije kolažnog tipa, s dnevnim dosegom od gotovo milion gledalaca i kontinuiranim rastom gledanosti.

Iza svakog TV programa stoji tim ljudi koji sliku, zvuk, grafiku i sadržaj povezuje u ono što gledalac vidi na ekranu. Zato Kurir televizija otvara poziv za praksu u TV produkciji za mlade koji žele da upoznaju kako televizija funkcioniše iza kamera, razvijaju praktične veštine i steknu prvo profesionalno iskustvo uz podršku iskusnih mentora.

1/6 Vidi galeriju OD PRAKSE DO STALNOG MESTA U TIMU: KURIR TELEVIZIJA OTVARA VRATA NOVOM TALASU PRODUKCIJSKIH TALENATA – PRIJAVI SE! Foto: Kurir

Tražimo praktikante u tri oblasti: grafički dizajn, video-montaža i realizacija televizijskog programa.

REČ DIREKTORKE PRODUKCIJE Mirjana Vučković direktorka produkcije Inicijativa prakse u timu produkcije je važan korak za prenošenje znanja, pružanje prilike za rast i razvoj u dinamičnom procesu proizvodnje, prepoznavanje talenata i budućih kolega. U procesu pretvaranja ideje u proizvod prisutni su trud, zalaganje i, pre svega, timski rad. Na putu koji započinje korakom učešća u praksi, svi ostali koraci su uz podršku tima i mentora, usmereni ka sticanju proizvodnog iskustva i veština.

00:57 Mirjana N Izvor: Kurir

ŠTA SU NAM REKLI ONI KOJI SU PROŠLI OVAJ PUT I USPEŠNO GRADE SVOJE KARIJERE U KURIRU?

Stefan Cvetković zamenik šefa realizacije / video-miksera

00:57 Stefan Izvor: Kurir



Moj razvojni put u Kuriru najbolji je dokaz da se trud i posvećenost ovde zaista prepoznaju. Počeo sam na poziciji grafičkog operatera, s vremenom učio i napredovao do realizatora i video-miksera, a danas sam zamenik šefa video-miksa i realizacije. Režija je mesto gde adrenalin nikada ne pada, a televizija sistem uz koji stalno rastete ako imate želju za tim. Pozivam sve mlade koji žele dugoročnu karijeru u produkciji da se prijave za praksu. Pokažite inicijativu, a Kurir će vam dati šansu da napredujete! Gligorije Ničić tonski snimatelj

01:02 Gligorije Izvor: Kurir



Nakon diplome na SAE akademiji, tražio sam priliku da naučeno primenim u praksi. Dolazak u Kurir bio je moj prvi susret sa ozbiljnom televizijskom produkcijom u realnim uslovima. Zvuk daje dušu i ritam svakoj emisiji, a ja sam ovde, uz podršku mentora, brzo savladao sve izazove. Ono što je najvažnije – trud se zaista isplatio. Nakon samo tri meseca prakse dobio sam zvaničnu ponudu za posao tonskog snimatelja. Ako želite praksu koja zaista vodi ka stalnom zaposlenju, prijavite se. Čekamo vas u timu! Nemanja Stevanović grafički dizajner i operater

00:44 Nemanja Izvor: Kurir

Pre dolaska u Kurir moje iskustvo bilo je vezano isključivo za 2D grafiku i štampane medije. Televizija je za mene bila potpuno novi svet i sjajan izazov. Ovde grafika nije statična – ona živi, menja se u realnom vremenu i direktno prati dinamiku živog programa. Brzina, estetika i kreativnost se ovde savršeno prepliću. Ako želite da vidite kako vaš dizajn oživljava na ekranu i komunicira s hiljadama gledalaca, prijavite se za praksu. Ovo je pravo mesto za iskorak u karijeri!

Šta nudimo kroz praksu? Jasno strukturiran i postepen proces uvođenja u posao.

Rad uz iskusne kolege i mentore koji će se aktivno baviti vašim razvojem.

Upoznavanje s procesom nastanka i realizacije televizijskog sadržaja.

Praktičan rad u realnom i dinamičnom TV okruženju.

Učenje kroz konkretne zadatke i svakodnevni rad s produkcijskim timom.

Redovan fidbek i podršku tokom razvoja.

Kvalitetno praktično iskustvo koje predstavlja snažnu osnovu za dalji profesionalni razvoj.

Mogućnost dobijanja ugovora o radu nakon uspešno završene prakse.



00:17 Slogan Izvor: Kurir

Tokom prakse imaćete priliku da:

GRAFIČKI DIZAJNER upoznate način na koji se grafička rešenja koriste u televizijskom programu

učestvujete u pripremi vizuala i grafičkih elemenata za emisije i druge TV sadržaje

prilagođavate grafička rešenja različitim formatima i potrebama programa

razvijate osećaj za vizuelni identitet i komunikaciju u televizijskom okruženju

sarađujete sa produkcijom, realizacijom, urednicima i drugim članovima TV tima MONTAŽER upoznate proces video-montaže i postprodukcije televizijskog sadržaja

učestvujete u selekciji, obradi i povezivanju video-materijala

učite kako se slika, zvuk i grafika kombinuju u finalni TV sadržaj

razvijate osećaj za ritam, dinamiku i strukturu video-priloga

sarađujete s novinarima, urednicima, snimateljima i produkcijskim timom REALIZATOR upoznate proces pripreme i realizacije televizijskog programa

pratite kako funkcioniše režija i kako se koordiniraju različiti elementi programa

učite kako se tokom emisije povezuju kamere, grafika, video-materijali, zvuk i drugi izvori

upoznate način komunikacije i koordinacije između režije, studija i ostalih članova produkcije

postepeno se uključujete u praktične zadatke u pripremi i realizaciji programa uz mentorsku podršku Koga tražimo?

Studente, apsolvente i mlade koji žele da započnu karijeru u TV produkciji, dizajnu, video-montaži ili realizaciji

Kandidate iz oblasti dizajna, multimedije, audio-vizuelne produkcije, televizije, medija ili srodnih oblasti

Osobe koje interesuje kako nastaje televizijski program i žele da uče kroz praktičan rad

Kreativne, odgovorne i proaktivne osobe koje obraćaju pažnju na detalje

Kandidate koji vole timski rad i dobro funkcionišu u dinamičnom okruženju

Osobe spremne da uče i otvorene su za mentorski fidbek

Prethodno profesionalno iskustvo nije neophodno – važni su nam motivacija, potencijal i želja za učenjem! Proces selekcije kandidata Prijava

Prijava se vrši putem onlajn forme, uz prilog biografije

Za apliciranje potrebno je kliknuti na link za prijavu pored pozicije u tekstu (gore) za koju želite da aplicirate. Opcija Apply dalje vas vodi kroz proces. Razgovor / praktični zadatak Ukoliko vaša prijava ispunjava uslove, naši regruteri će stupiti u kontakt s vama i obaviti kratak preliminirani razgovor. Razgovor je usmeren na motivaciju, interesovanje za televiziju i produkciju, dosadašnja interesovanja i želju za razvojem u odabranoj oblasti

Kandidati koji budu zadovoljili biće pozvani u prostorije Kurir televizije na upoznavanje s mentorima iz sve tri oblasti, gde će im biti predstavljen praktični zadatak prilagođen oblasti za koju su se prijavili (cilj zadatka nije provera prethodnog profesionalnog iskustva, već bolje upoznavanje s načinom razmišljanja, kreativnošću, tehničkim potencijalom i pristupom kandidata) Donošenje odluke i povratna informacija Odluku o kandidatima zajednički donose HR i predstavnici TV produkcije

Svi kandidati dobijaju povratnu informaciju o ishodu procesa u roku od 48 sati

Izabranim kandidatima dostavljaju se detalji o početku prakse i strukturi rada Dužina trajanja prakse

Praksa traje tri meseca

Tokom prakse praktikanti prolaze kroz postepeno uvođenje u posao, praktičan rad i mentorsku podršku. Ako vas zanima šta se dešava iza kamera i želite da napravite prve profesionalne korake u svetu televizije – čekamo vas!