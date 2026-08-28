OD PRAKSE DO STALNOG MESTA U TIMU: KURIR TELEVIZIJA OTVARA VRATA NOVOM TALASU PRODUKCIJSKIH TALENATA – PRIJAVI SE!
Pozicije: grafički dizajner | montažer | realizator
Kurir je prvi medijski brend u Srbiji prisutan na sve četiri platforme – dnevni list s više od 20 godina tradicije, najposećeniji i najčitaniji portal, kablovska televizija i snažno prisustvo na društvenim mrežama.
Za šest godina emitovanja Kurir televizija se pozicionirala među najgledanije kablovske televizije kolažnog tipa, s dnevnim dosegom od gotovo milion gledalaca i kontinuiranim rastom gledanosti.
Iza svakog TV programa stoji tim ljudi koji sliku, zvuk, grafiku i sadržaj povezuje u ono što gledalac vidi na ekranu. Zato Kurir televizija otvara poziv za praksu u TV produkciji za mlade koji žele da upoznaju kako televizija funkcioniše iza kamera, razvijaju praktične veštine i steknu prvo profesionalno iskustvo uz podršku iskusnih mentora.
Tražimo praktikante u tri oblasti: grafički dizajn, video-montaža i realizacija televizijskog programa.
REČ DIREKTORKE PRODUKCIJE
Mirjana Vučković
direktorka produkcije
Inicijativa prakse u timu produkcije je važan korak za prenošenje znanja, pružanje prilike za rast i razvoj u dinamičnom procesu proizvodnje, prepoznavanje talenata i budućih kolega. U procesu pretvaranja ideje u proizvod prisutni su trud, zalaganje i, pre svega, timski rad. Na putu koji započinje korakom učešća u praksi, svi ostali koraci su uz podršku tima i mentora, usmereni ka sticanju proizvodnog iskustva i veština.
ŠTA SU NAM REKLI ONI KOJI SU PROŠLI OVAJ PUT I USPEŠNO GRADE SVOJE KARIJERE U KURIRU?
Stefan Cvetković
zamenik šefa realizacije / video-miksera
Moj razvojni put u Kuriru najbolji je dokaz da se trud i posvećenost ovde zaista prepoznaju. Počeo sam na poziciji grafičkog operatera, s vremenom učio i napredovao do realizatora i video-miksera, a danas sam zamenik šefa video-miksa i realizacije. Režija je mesto gde adrenalin nikada ne pada, a televizija sistem uz koji stalno rastete ako imate želju za tim. Pozivam sve mlade koji žele dugoročnu karijeru u produkciji da se prijave za praksu. Pokažite inicijativu, a Kurir će vam dati šansu da napredujete!
Gligorije Ničić
tonski snimatelj
Nakon diplome na SAE akademiji, tražio sam priliku da naučeno primenim u praksi. Dolazak u Kurir bio je moj prvi susret sa ozbiljnom televizijskom produkcijom u realnim uslovima. Zvuk daje dušu i ritam svakoj emisiji, a ja sam ovde, uz podršku mentora, brzo savladao sve izazove. Ono što je najvažnije – trud se zaista isplatio. Nakon samo tri meseca prakse dobio sam zvaničnu ponudu za posao tonskog snimatelja. Ako želite praksu koja zaista vodi ka stalnom zaposlenju, prijavite se. Čekamo vas u timu!
Nemanja Stevanović
grafički dizajner i operater
Pre dolaska u Kurir moje iskustvo bilo je vezano isključivo za 2D grafiku i štampane medije. Televizija je za mene bila potpuno novi svet i sjajan izazov. Ovde grafika nije statična – ona živi, menja se u realnom vremenu i direktno prati dinamiku živog programa. Brzina, estetika i kreativnost se ovde savršeno prepliću. Ako želite da vidite kako vaš dizajn oživljava na ekranu i komunicira s hiljadama gledalaca, prijavite se za praksu. Ovo je pravo mesto za iskorak u karijeri!
Šta nudimo kroz praksu?
Jasno strukturiran i postepen proces uvođenja u posao.
Rad uz iskusne kolege i mentore koji će se aktivno baviti vašim razvojem.
Upoznavanje s procesom nastanka i realizacije televizijskog sadržaja.
Praktičan rad u realnom i dinamičnom TV okruženju.
Učenje kroz konkretne zadatke i svakodnevni rad s produkcijskim timom.
Redovan fidbek i podršku tokom razvoja.
Kvalitetno praktično iskustvo koje predstavlja snažnu osnovu za dalji profesionalni razvoj.
Mogućnost dobijanja ugovora o radu nakon uspešno završene prakse.
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Tokom prakse imaćete priliku da:
GRAFIČKI DIZAJNER
upoznate način na koji se grafička rešenja koriste u televizijskom programu
učestvujete u pripremi vizuala i grafičkih elemenata za emisije i druge TV sadržaje
prilagođavate grafička rešenja različitim formatima i potrebama programa
razvijate osećaj za vizuelni identitet i komunikaciju u televizijskom okruženju
sarađujete sa produkcijom, realizacijom, urednicima i drugim članovima TV tima
MONTAŽER
upoznate proces video-montaže i postprodukcije televizijskog sadržaja
učestvujete u selekciji, obradi i povezivanju video-materijala
učite kako se slika, zvuk i grafika kombinuju u finalni TV sadržaj
razvijate osećaj za ritam, dinamiku i strukturu video-priloga
sarađujete s novinarima, urednicima, snimateljima i produkcijskim timom
REALIZATOR
upoznate proces pripreme i realizacije televizijskog programa
pratite kako funkcioniše režija i kako se koordiniraju različiti elementi programa
učite kako se tokom emisije povezuju kamere, grafika, video-materijali, zvuk i drugi izvori
upoznate način komunikacije i koordinacije između režije, studija i ostalih članova produkcije
postepeno se uključujete u praktične zadatke u pripremi i realizaciji programa uz mentorsku podršku
Koga tražimo?
Studente, apsolvente i mlade koji žele da započnu karijeru u TV produkciji, dizajnu, video-montaži ili realizaciji
Kandidate iz oblasti dizajna, multimedije, audio-vizuelne produkcije, televizije, medija ili srodnih oblasti
Osobe koje interesuje kako nastaje televizijski program i žele da uče kroz praktičan rad
Kreativne, odgovorne i proaktivne osobe koje obraćaju pažnju na detalje
Kandidate koji vole timski rad i dobro funkcionišu u dinamičnom okruženju
Osobe spremne da uče i otvorene su za mentorski fidbek
Prethodno profesionalno iskustvo nije neophodno – važni su nam motivacija, potencijal i želja za učenjem!
Proces selekcije kandidata
Prijava se vrši putem onlajn forme, uz prilog biografije
Za apliciranje potrebno je kliknuti na link za prijavu pored pozicije u tekstu (gore) za koju želite da aplicirate. Opcija Apply dalje vas vodi kroz proces.
Razgovor / praktični zadatak
Ukoliko vaša prijava ispunjava uslove, naši regruteri će stupiti u kontakt s vama i obaviti kratak preliminirani razgovor. Razgovor je usmeren na motivaciju, interesovanje za televiziju i produkciju, dosadašnja interesovanja i želju za razvojem u odabranoj oblasti
Kandidati koji budu zadovoljili biće pozvani u prostorije Kurir televizije na upoznavanje s mentorima iz sve tri oblasti, gde će im biti predstavljen praktični zadatak prilagođen oblasti za koju su se prijavili (cilj zadatka nije provera prethodnog profesionalnog iskustva, već bolje upoznavanje s načinom razmišljanja, kreativnošću, tehničkim potencijalom i pristupom kandidata)
Donošenje odluke i povratna informacija
Odluku o kandidatima zajednički donose HR i predstavnici TV produkcije
Svi kandidati dobijaju povratnu informaciju o ishodu procesa u roku od 48 sati
Izabranim kandidatima dostavljaju se detalji o početku prakse i strukturi rada
Dužina trajanja prakse
Praksa traje tri meseca
Tokom prakse praktikanti prolaze kroz postepeno uvođenje u posao, praktičan rad i mentorsku podršku.
Ako vas zanima šta se dešava iza kamera i želite da napravite prve profesionalne korake u svetu televizije – čekamo vas!