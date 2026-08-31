Slušaj vest

Dok mnogi ljudi iz Srbije odlaze u potrazi za boljim životom u inostranstvu, Britanac Džejms Lengridž odlučio je da uradi upravo suprotno - napusti svoju zemlju i preseli se u Srbiju, tačnije u Novi Sad.

Na svom Instagram profilu "James in Serbia" iz dana u dan govori o životu u našoj zemlji iz ugla stranca, ali i o tome zbog čega smatra da je, nakon Engleske, Andore i Italije, upravo u Srbiji pronašao ono što mu je nedostajalo - istinsku slobodu.

"Nisam ovo očekivao"

Foto: Instagram Printscreen/jamesinserbia

U jednom od svojih videa objašnjava da se njegov odnos prema Srbiji teško može opisati konkretnim argumentima. Za njega je, pre svega, u pitanju osećaj.

"To je osećaj. To je ono što jeste, jednostavno osećaj! Ne možete nekome objasniti šta je Srbija. Morate sami da je osetite i doživite", kaže Lengridž, pa dodaje:

"Jesam napustio Englesku zbog Srbije, ali ovo baš nisam očekivao".

"Osetio sam da mi prija odmah"

Kako dalje otkriva, ljudi ga često pitaju koliko mu je vremena bilo potrebno da shvati da mu Srbija prija. Njegov odgovor je uvek isti - "Odmah."

Ispričao je i da je nedavno razgovarao sa novim poznanikom, Englezom Tonijem, koji je imao veoma slično iskustvo.

"On je rekao potpuno isto. Sleteo je, osetio da mu prija i sada traži kuću koju bi kupio", rekao je Lengridž.

"Zahvalan sam divnim ljudima u Srbiji"

Foto: Shutterstock

Ipak, nije samo osećaj zaslužan za to što se Džejms oseća prijatno u Srbiji. Kako kaže, veliki deo toga duguje i samim Srbima. Priznaje da mu ljudi koje je ovde upoznao daju dodatni vetar u leđa, zbog čega se među njima oseća kao svoj među svojima.

"Zahvalan sam što živim u zemlji prepunoj divnih ljudi. Ali sam istovremeno veoma optimističan kada je budućnost uopšte u pitanju. Hvala vam", rekao je on.

Upečatljiv osećaj sigurnosti i opuštenosti

U jednom od nedavnih videa osvrnuo se i na život u Velikoj Britaniji, odnosno na ono što smatra da je nekada postojalo, a što danas mnogima nedostaje.

Foto: Tos

Šetajući se jedne letnje večeri Novim Sadom, opisao je prizor ljudi koji su napolju sa decom, mladih i starijih, biciklista i porodica koje jednostavno uživaju u večeri.

"Sreda uveče, ljudi su napolju sa decom, ljudi su svuda unaokolo, u gotovo svakom pravcu koji pogledate. Ljudi jednostavno uživaju u letnjoj večeri pre nego što sutra padne kiša", rekao je pa zaključio:

"Nema mnogo mesta na Zapadu gde ovo možete videti. Neverovatno je".