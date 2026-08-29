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Republički hidrometeorološki zavod ponovio je danas upozorenje na visoke temperature koje će se se do kraja avgusta i u prvoj dekadi septembra zadržiti u Srbiji i u većini dana iznositi od 32 do 37 stepeni.

Upozorenje se prvenstveno odnosi na područje Deliblatske peščare, gde se očekuje najnepovoljnija kombinacija visoke temperature, suvog gorivog materijala i jakog jugoistočnog vetra.

Temperature iznad 35 stepeni

Tu će danas od sredine dana početi da duva umeren i jak jugoistočni vetar, sa udarima od 10 do 14 metara u sekundi, dok se tokom noći ka suboti i u subotu očekuje dodatno pojačanje vetra, sa udarima u većem delu peščare od 15 do 17 metara u sekundi, a kratkotrajno i lokalno i oko 20 m/s.

I danas i sutra se u Srbiji očekuju temperature oko i malo iznad 35 stepeni, što doprinosi daljem ubrzanom isušivanju vegetacije, odnosno gorivog materijala, što utiče na brzo širenje požara na otvorenom.

Foto: Marko Karović

Prognozirani udari vetra biće najjači u poslednjih mesec dana, tokom kojeg su na ovom području učestalo beleženi požari.

Najavljene lokalne padavine u subotu i nedelju nisu u onoj količini koja bi mogla značajnije da poboljša meteorološke uslove sa aspekta požarnog rizika, naročito imajući u vidu da će se period temperatura iznad prosečnih vrednosti nastaviti i u narednim danima.

Vetar delimično slabi u nedelju

Udari jugoistočnog vetra će u nedelju delimično oslabiti u odnosu na subotu, ali će i dalje duvati umeren, povremeno pojačan jugoistočni vetar, brzinom od 5 do 10 metara u sekundi.

Foto: Instagram 192.rs printscreen

Nepovoljni meteorološki uslovi zadržaće se, osim u Deliblatskoj peščari i u drugim delovima Srbije.

Nema nagoveštaja za ozbiljnu kišu

Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio je šta možemo očekivati kada je vreme u septembru u pitanju, ali i kada nam stiže neko značajnije osveženje.

- Nema nagoveštaja za ozbiljnu kišu, ovo što je bilo, u trećini mesta nije pala ni kap, a u trećini mesta je palo, što mi kažemo, prašinu da pokupi, bilo je u nekoliko mesta tri, četiri, pet litara po kvadratnom metru.

Čeka se prava kiša koje još uvek nema na vidiku. Biće nekih kratkotrajnih osveženja, evo sad u subotu popodne, uveče, na severu, a u nedelju i na jugu, slična neka situacija, ali sa još manjom verovatnoćom da bude neke ozbiljne kiše - objasnio je Todorović.

Nedeljko Todorović Foto: Kurir Televizija

Pomenuo je i tri važna datuma.

- Neki nagoveštaj da temperature padnu ispod 30 stepeni, to su 3, 4, evenutalno 5. septembar. Tu je šansa za kišu, ali sve je to još uvek u skromnom izdanju.

U septembru počinje relativno brzi pad temperature, a pogotovo u oktobru i novembru ćemo osetiti promenu vremena.

Kurir/PRVA