Slušaj vest

Nakon tragične vesti o smrti generala Ratka Mladića u Ševeningenu, u javnost je ponovo dospela neverovatna i potresna priča iz ratnih godina u Bosni i Hercegovini koju je svojevremeno otkrio njegov sin Darko Mladić, a koja svedoči o ljudskosti i nepokolebljivoj želji da se spasu nevini životi.

Naime, prema rečima Darka Mladića, tokom ratnog vihora u Goraždu se odvijala prava drama kada je jednoj teško bolesnoj muslimanskoj devojčici puklo slepo crevo.

Foto: Kurir Televizija

Njeno zdravstveno stanje bilo je izuzetno kritično i svaka sekunda je odlučivala o životu i smrti.

Iako niko od generala Mladića nije tražio angažovanje vojnih resursa, čim je saznao za dramatičan slučaj, komandant VRS-a naređuje da se helikopter hitno pošalje po dete.

Letelica se spustila direktno na stadion u Goraždu kako bi devojčica u najkraćem mogućem roku stigla do bolnice.

Foto: Youtube/ Dokumentarne Emisije Balkan

Devojčica je hitno prebačena u vojnu bolnicu na Sokolcu, gde su joj srpski lekari izvršili komplikovanu operaciju i spasili život.

Nakon uspešnog zahvata i dužeg oporavka, dete je jedno vreme provelo u Glavnom štabu dok se pripremao njen siguran povratak porodici.

Međutim, prilikom pokušaja predaje deteta na liniji razdvajanja usledio je potpuni šok i horor!

- Kada je devojčicu trebalo da vrate kući, na prvoj razmeni su otvorili vatru. Pokušali su da ubiju i to dete i oficira koji je došao da je dovede svojoj porodici. Nekom jednostavno nije odgovaralo što smo mi izlečili to dete - ispričao je Darko Mladić.

Ovo potresno svedočenje još jednom podseća na zaboravljene događaje iz rata i dokazuje da su u najtežim vremenima spasavani ljudski životi bez obzira na naciju i veru.