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Doktor Ognjen Gudelj, lekar koji je godinama lečio generala Ratka Mladića rekao je da je poslednja Mladićeva želja bila da se vrati kući.

- Pravo da vam kažem, pre svega, želim javno da uputim izjave saučešća i porodici i svim građanima u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji, naravno, svima onima za koje je ovo jedan veliki gubitak. Za mene, pravo da vam kažem, ovo je više od gubitka, jer nekako svaki lekar ima jednu želju kada leči pacijenta, to je da negde taj put do izlečenja bude baš put i da se završi onako kako bismo svi najviše voleli - kazao je sagovornik naše novinarke Lidije Makragić.

Foto: Vma

On je konstatovao da je poslednja želja generala Mladića bila da se vrati u Srbiju.

- Znate, kad vidite čoveka, vidite u njemu taj pogled i sigurnost da želi da se vrati kući, jer njegova jedina želja je bila da se vrati kući i da tu umre, naravno. Negde je to bilo izvodljivo ili ne, ali za to smo se svi nekako borili da svoje poslednje sate ili dane provede u Republici Srbiji, poštujući njegovu želju - kaže doktor.

Gudelj ističe da je general Mladić bio čovek koji se nikad ne predaje.

Foto: STRINGER/EPA

- On jako verovao u pobedu, znao je da ima samo jednu želju i jedan cilj i kao pravi general, kao pravi oficir, negde stremio je ka tome i prosto išao je čvrstom voljom. Znate, ja nisam video u svom životu, a eto, 20 godina sam kardiolog, nisam video čoveka koji zaista je mentalno, psihički jači i ne znam ko bi od nas to izdržao, znate. I zaista general Mladić je bio poseban, zaista poseban po mnogo čemu. Kao pacijent bio je jako disciplinovan. Jako je voleo svoju zemlju, svoj narod i verujte mi da negde, mnogo sam naučio od njega, zaista kao pacijenta, a on je zaista radio sve da doživi taj dan, da se vrati u svoju zemlju - konstatuje Gudelj.

Foto: Peter Dejong / AFP / Profimedia

Dr Gudelj oglasio se i ranije i rekao da je osuđenom generalu Vojske Republike Srpske praktično bilo omogućeno lečenje.

- U poslednjih 8 godina smo dobili mnoge bitke. Ovu poslednju nismo jer, verujte mi, ovo je bilo čisto ukidanje svega što je bilo neophodno za lečenje. Verovao sam da ga neće ubiti, u poslednjih 48 sati je postojala nada. Ugasili su ga - rekao je za "Blic".