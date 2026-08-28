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U ataru sela Lukovo i Barbarušince kod Vranja dežuraju vatrogasne ekipe, ali je situacija pod kontrolom, saznaje Kurir u Gradskom štabu za vanredne situacije.

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Iljušin gasi požare kod Vranja Izvor: Kurir

Prema podacima sa terena, trenutno je aktivan požar kod Zelene Bare, u blizini mahale Anđelkovci u selu Tibužde. Situacija se na tom području prati, a očekuje se da uskoro stigne avion Iljušin i izvrši još jedan nalet u tom delu.

Požar kod Vranja Foto: Kurir/T.S.

Trenutno nema ugroženih objekata ni stanovništva. Na terenu su mehanizacija JKP "Komrad" i meštani Mesne zajednice Tibužde.

Kurir.rs

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