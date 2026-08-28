Aktivan je požar kod Zelene Bare u blizini mahale Anđelkovci, ali za sada nema ugroženih objekata ni stanovništva.
Društvo
Iljušin u akciji kod Vranja: Pogledajte kako ruski avion izbacuje 42 tone vode na požar i gasi vatrenu stihiju (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
U ataru sela Lukovo i Barbarušince kod Vranja dežuraju vatrogasne ekipe, ali je situacija pod kontrolom, saznaje Kurir u Gradskom štabu za vanredne situacije.
Prema podacima sa terena, trenutno je aktivan požar kod Zelene Bare, u blizini mahale Anđelkovci u selu Tibužde. Situacija se na tom području prati, a očekuje se da uskoro stigne avion Iljušin i izvrši još jedan nalet u tom delu.
Požar kod Vranja Foto: Kurir/T.S.
Vidi galeriju
Trenutno nema ugroženih objekata ni stanovništva. Na terenu su mehanizacija JKP "Komrad" i meštani Mesne zajednice Tibužde.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši