Na sednici Gradskog veća u Vranju, kojom je predsedavao gradonačelnik dr Slobodan Milenković, zvanično je usvojena odluka o dodeli novčane pomoći u iznosu od 7.000 dinara za sve učenike prvog razreda osnovnih škola na teritoriji grada
Lepa vest
Lepa vest za roditelje u Vranju: Svaki đak prvak dobija po 7.000 dinara novčane pomoći od grada
Slušaj vest
Učenicima prvog razreda na teritoriji grada Vranja obezbeđen je novčani iznos od 7.000 dinara.
Na poslednjoj sednici Gradskog veća kojom je predsedavao gradonačelnik dr Slobodan Milenković, članovi Gradskog veća razmatrali su i usvojili Predlog odluke o utvrđivanju visine novčane pomoći učenicima prvog razreda osnovnih škola na teritoriji grada Vranja.
Prema ovoj odluci za sve učenike prvog razreda na teritoriji grada Vranja obezbeđen je novčani iznos od 7.000 dinara.
Na sednici su između ostalog usvojeni i Nacrt odluke o izmenama i dopunama Odluke o materijalnoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Vranja, kao i Nacrt Odluke o izmenama i dopunama odluke o dodeljivanju nagrade "Sveti Sava".
Reaguj
Komentariši