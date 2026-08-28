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Učenicima prvog razreda na teritoriji grada Vranja obezbeđen je novčani iznos od 7.000 dinara.

Na poslednjoj sednici Gradskog veća kojom je predsedavao gradonačelnik dr Slobodan Milenković, članovi Gradskog veća razmatrali su i usvojili Predlog odluke o utvrđivanju visine novčane pomoći učenicima prvog razreda osnovnih škola na teritoriji grada Vranja.

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Prema ovoj odluci za sve učenike prvog razreda na teritoriji grada Vranja obezbeđen je novčani iznos od 7.000 dinara.

Na sednici su između ostalog usvojeni i Nacrt odluke o izmenama i dopunama Odluke o materijalnoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Vranja, kao i Nacrt Odluke o izmenama i dopunama odluke o dodeljivanju nagrade "Sveti Sava".

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Vranje Izvor: Kurir