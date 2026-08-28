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Tokom sinoćnjeg angažovanja Organizacije za traganje i spasavanje Srbije (OTIS) na planini Stolovi, jednom od vatrogasaca iznenada je pozlilo, nakon čega je lekar ove Organizacije odmah reagovao i pristupio hitnom zbrinjavanju.

Brzom, prisebnom i profesionalnom reakcijom lekar OTIS-a pružio je neophodnu medicinsku pomoć na licu mesta, izvršio procenu zdravstvenog stanja i doneo odluku o hitnom transportu, saopšteno je iz OTIS-a.

Zahtevni uslovi

U veoma zahtevnim uslovima i na teško pristupačnom terenu, bez odlaganja je organizovan transport vatrogasca u pravcu Kraljeva, gde je pacijenta dočekala i preuzela ekipa hitne medicinske pomoći radi nastavka zbrinjavanja i transporta u bolnicu, dodaje se.

Ova intervencija još jednom je pokazala koliko je prisustvo pripadnika OTIS-a uz vatrogasce i sposobnost brze reakcije na samom terenu važno tokom dugotrajnih i zahtevnih intervencija.