Grad Užice daje po 10.000 dinara za sve đake od 1. do 4. razreda: Obuhvaćeno više od 2.500 dece, a evo kad stiže pomoć!
Grad Užice će svim svim učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola na teritoriji grada Užica obezbediti po 10.000 dinara. Ovom merom obuhvaćeno je ukupno 2.532 učenika, od kojih je 592 prvaka.
- Za ovu namenu Grad će izdvojiti ukupno 25.320.000 dinara, čime se konkretno pomaže porodicama u podmirivanju troškova koje sa sobom nosi početak i nastavak školovanja. Posebna pažnja usmerena je na najmlađe školarce, ali je mera koncipirana tako da obuhvati sve učenike od prvog do četvrtog razreda, kako bi podrška bila dostupna što većem broju porodica - navode u Gradu Užicu.
Kako još navode Grad Užice će i u narednom periodu nastaviti da unapređuje mere podrške deci, učenicima i porodicama, sa ciljem da se roditeljima olakšaju troškovi odrastanja i školovanja dece i stvori što bolji ambijent za njihovo obrazovanje i razvoj.