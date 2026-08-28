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Grad Užice će svim svim učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola na teritoriji grada Užica obezbediti po 10.000 dinara. Ovom merom obuhvaćeno je ukupno 2.532 učenika, od kojih je 592 prvaka.

Foto: Kurir/Z.G.

- Za ovu namenu Grad će izdvojiti ukupno 25.320.000 dinara, čime se konkretno pomaže porodicama u podmirivanju troškova koje sa sobom nosi početak i nastavak školovanja. Posebna pažnja usmerena je na najmlađe školarce, ali je mera koncipirana tako da obuhvati sve učenike od prvog do četvrtog razreda, kako bi podrška bila dostupna što većem broju porodica - navode u Gradu Užicu.