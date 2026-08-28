Slušaj vest

Grad Užice će svim svim učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola na teritoriji grada Užica obezbediti po 10.000 dinara. Ovom merom obuhvaćeno je ukupno 2.532 učenika, od kojih je 592 prvaka.

Zgrada Skupštine grada Užice.jpg
Foto: Kurir/Z.G.

- Za ovu namenu Grad će izdvojiti ukupno 25.320.000 dinara, čime se konkretno pomaže porodicama u podmirivanju troškova koje sa sobom nosi početak i nastavak školovanja. Posebna pažnja usmerena je na najmlađe školarce, ali je mera koncipirana tako da obuhvati sve učenike od prvog do četvrtog razreda, kako bi podrška bila dostupna što većem broju porodica - navode u Gradu Užicu.

Kako još navode Grad Užice će i u narednom periodu nastaviti da unapređuje mere podrške deci, učenicima i porodicama, sa ciljem da se roditeljima olakšaju troškovi odrastanja i školovanja dece i stvori što bolji ambijent za njihovo obrazovanje i razvoj.

Ne propustiteDruštvoKoliko košta opremanje đaka za 1. septembar? Ceh od 37.000 do 60.000 dinara - ovo je detaljna računica!
Roditelji pripremaju dete za školu, kupuju ranac i školski pribor
DruštvoEvo ko dobija besplatne udžbenike ove godine? Ministarstvo objavilo kompletnu listu
Udžbenici
DruštvoRoditeljima leže novac! Počela isplata i do 14.000 dinara za udžbenike, evo ko prvi dobija pare
Novčanice od hiljadu dinara u rukama
DruštvoSvi koji kupuju polovne udžbenike na ovo treba da obrate pažnju! Oglasili se roditelji s važnim upozorenjem, tiče se cene
Polovnic udžbenici