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Državljanka Srbije Enisa Leković, za koju portal Tri K navodi da je iz Novog Pazara, nalazi se na spisku stranih turista sa kojima je izgubljen kontakt nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su u sredu, 26. avgusta, pogodile Nepal.

Na najnovijem spisku nalazi se ukupno 537 stranih državljana. Za Enisu Leković za sada nema novih zvaničnih informacija - nije poznato gde je poslednji put registrovana niti pod kojim okolnostima je sa njom prekinut kontakt.

Spisak je objavio nepalski Departman za turizam, koji radi u okviru Ministarstva kulture, turizma i civilnog vazduhoplovstva, pod nazivom "Tourist List (Out of Contact) in Bhotekoshi Flood". Na njemu su državljani više od 30 zemalja.

Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Broj ljudi bez kontakta menja se iz sata u sat

Među strancima sa kojima nema kontakta najviše je državljana Indije – 178. Na spisku su i državljani SAD, Ukrajine, Malezije, Australije i Velike Britanije.

Foto: Printscreen

Podaci se neprestano menjaju jer spasilačke službe pronalaze i evakuišu ljude iz područja koja su ostala odsečena nakon poplava.

Dan ranije, 27. avgusta, nepalsko Ministarstvo spoljnih poslova evidentiralo je 596 stranaca koji su se još vodili kao nestali. U tom preseku bila je evidentirana i jedna državljanka Srbije.

Foto: Printscreen

U tom ranijem zvaničnom izveštaju bilo je ukupno 627 stranih državljana o kojima su prikupljani podaci, a do tada je 31 osoba pronađena. Srbija je bila navedena sa jednom osobom i statusom "still missing".

1/9 Vidi galeriju Katastrofalne bujične poplave pogodile Nepal Foto: Satellite image ©2026 Vantor, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Potraga za Enisom i ostalim nestalima se nastavlja

Za sada nema potvrde da je Enisa Leković pronađena, kao ni zvaničnih podataka o njenom trenutnom stanju. To što se nalazi na spisku osoba "bez kontakta" ne znači automatski da je stradala - spiskovi se ažuriraju kako se uspostavlja veza sa turistima i kako ih spasilačke ekipe pronalaze.