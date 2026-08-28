Novi detalji o državljanki Srbije nestaloj u Nepalu: Otkriveno odakle je Enisa, sa njom na spisku više od 500 turista
Državljanka Srbije Enisa Leković, za koju portal Tri K navodi da je iz Novog Pazara, nalazi se na spisku stranih turista sa kojima je izgubljen kontakt nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su u sredu, 26. avgusta, pogodile Nepal.
Na najnovijem spisku nalazi se ukupno 537 stranih državljana. Za Enisu Leković za sada nema novih zvaničnih informacija - nije poznato gde je poslednji put registrovana niti pod kojim okolnostima je sa njom prekinut kontakt.
Spisak je objavio nepalski Departman za turizam, koji radi u okviru Ministarstva kulture, turizma i civilnog vazduhoplovstva, pod nazivom "Tourist List (Out of Contact) in Bhotekoshi Flood". Na njemu su državljani više od 30 zemalja.
Broj ljudi bez kontakta menja se iz sata u sat
Među strancima sa kojima nema kontakta najviše je državljana Indije – 178. Na spisku su i državljani SAD, Ukrajine, Malezije, Australije i Velike Britanije.
Podaci se neprestano menjaju jer spasilačke službe pronalaze i evakuišu ljude iz područja koja su ostala odsečena nakon poplava.
Dan ranije, 27. avgusta, nepalsko Ministarstvo spoljnih poslova evidentiralo je 596 stranaca koji su se još vodili kao nestali. U tom preseku bila je evidentirana i jedna državljanka Srbije.
U tom ranijem zvaničnom izveštaju bilo je ukupno 627 stranih državljana o kojima su prikupljani podaci, a do tada je 31 osoba pronađena. Srbija je bila navedena sa jednom osobom i statusom "still missing".
Potraga za Enisom i ostalim nestalima se nastavlja
Za sada nema potvrde da je Enisa Leković pronađena, kao ni zvaničnih podataka o njenom trenutnom stanju. To što se nalazi na spisku osoba "bez kontakta" ne znači automatski da je stradala - spiskovi se ažuriraju kako se uspostavlja veza sa turistima i kako ih spasilačke ekipe pronalaze.
Potraga se nastavlja, a zvanične liste se menjaju kako informacije sa terena pristižu.
Kurir/ Sandžak press