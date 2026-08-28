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U Manastiru Uspenja Prosvete Bogorodice u Dalju u Hrvatskoj danas je obeležena Velika Gospojina, slava ovog manastira, na kojoj je vladika osečko-poljski i baranjski Heruvim uručio Orden Svetog Save drugog stepena Banci Poštanskoj štedionici i direktoru Bojanu Kekiću.

Vladika Heruvim je rekao da mu pričinjava veliku radost što su danas Srbi sabrani u manastru u Dalju, kao i da mu je čast što u ime patrijarha i Svetog Sinoda predaje orden.

Vladika Heruvim Foto: Dnevnik.rs

-Orden Svetoga Save drugoga stepena za Poštansku štedionicu i Bojana Kekića, direktora, je na predlog naše Eparhije. Oni su zajedno sa nama prepoznali značaj života Srba na ovim prostorima. To oslikava i snagu naše otadžbine i njenu brigu za srpski živalj na ovim prostorima. Isto tako pokazuje i ljubav prema našoj otadžbini. Jer, svaki prilog u bilo kom smislu, je velika podrška našem narodu na ovim prostorima. Poštanska Štedionica zajedno sa našim bratom, gospodinom Kekićem, pokazali su taj put, da svi zajedno u ljubavi, možemo činiti zaista dobra dela, da naš narod na ovim prostorima sačuva identitet, kulturu, jezik, tradiciju, krsnu slavu, svoju crkvu. To je zasigurno ono što će biti temelj opstanka i ostanka našeg naroda na ovim prostorima - rekao jevladika Heruvim.

Foto: Dnevnik.rs

Direktor Banke Poštanska štedionica Bojan Kekić istakao je da mu je velika čast i zadovoljstvo što se danas nalazi u manastiru u Dalju.

-Izuzetna je ovo čast i zadovoljstvo što smo danas prisutni ovde. Posebno je zadovoljstvo što je naš vladika Heruvim u ime Svetog Sinoda uručio orden Poštanskoj štedionici. Da pođem od onih jevanđeljskih rečenica da ako želiš da budeš prvi moraš i da služiš. Poštanska štedionica kao banka sa jasnom funkcijom i državnim interesom gradi svoj dom, svoju Srbiju i trudićemo se da svi stanovnici i ukućani ovog doma žive i uživaju u blagodetima Srbije. Posebno zadovoljstvo i čast mi je da kažem u ime 2700 zaposlenih da je ovo najviše odlikovanje koje je Banka Poštanska štedionica u svojoj tradiciji od 105 godina dobila. Predstavlja nam obavezu da u narednom periodu još bolje radimo na dobrobit države Srbije i Srba - rekao je Kekić.