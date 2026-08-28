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Na mejl adresu redakcije Kurira danas je stigla dojava o navodno postavljenoj bombi u zgradi u kojoj se, pored Kurira, nalaze i redakcije Monda i Espresa. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren, a ekipa MUP-a trenutno sprovodi detaljan pregled objekta.

Zbog bezbednosnih razloga zgrada je u potpunosti evakuisana, dok je rad u objektu privremeno obustavljen.

Policija postupa u skladu sa propisanim procedurama, a detaljan pretres objekta je u toku.