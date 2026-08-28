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Žan-Klod Van Dam stigao je u Niš, ali ovoga puta nije bilo filmskog seta. Svetska filmska zvezda posetila je mališane koji se leče na Klinici za pedijatriju UKC Niš, zajedno sa vlasnikom i direktorom "Pink Media Group" Željkom Mitrovićem, i donela im poklone, osmehe i podršku.

Osmesi dece najbolje su pokazali koliko im je ova poseta značila.

Foto: UKC Niš

- Pre svega hvala Željku, jer je njegov humanitarni rad široko poznat svima nama u Srbiji. Naša deca se ovde leče, gotovo trećina dece iz čitave Srbije. I kada dođe ovakav čovek, a sa njim i naš veliki gost i legenda Žan-Klod Van Dam, ova deca su presrećna - rekao je direktor UKC Niš doc. dr Milan Lazarević.

On je naglasio da su deca dobila mnogo više od poklona.

Foto: UKC Niš

- Videli ste njihove osmehe i šta znači kada neko dođe, donese im prelepe poklone i dovede im ovakvog čoveka. Željku hvala, jer ima ogromno srce. Uvek sam tu, uvek i za sve - poručio je Lazarević.

Direktor UKC Niš posebno je istakao koliko pozitivna energija i podrška znače deci koja se bore za svoje zdravlje.

Foto: UKC Niš

- Dobar vajb uvek mnogo pomaže, pre svega u onome što se zove odluka da hoćemo da živimo. Podrška je ovde najvažnija.