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Povodom poruke koja je danas upućena na veći broj email adresa državnih organa i medija, a u kojoj se preti aktiviranjem navodno postavljenih bombi na nekoliko lokacija u Beogradu, Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je zahtev Upravi za tehniku MUP RS da se hitno obrati kompaniji "Google" radi pribavljanja IP adrese korisnika naloga sa kojeg je upućena preteća poruka.

Zahtev je dat u cilju identifikovanja lica i procesuiranja istog zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Izazivanje panike i nereda.

Dojava i u Kuriru

Podsećamo, poruka je stigla i na adresu redakcije Kurir, da je postavljena bomba u zgradi u kojoj se, pored Kurira nalaze i redakcije drugih medija koje posluju u okviru kompanije Mondo INC.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su izašli na teren i izvršili su detaljan pregled objekta.

Zbog bezbednosnih razloga zgrada je bila u potpunosti evakuisana, a rad je privremeno bio obustavljen, ali su se zaposleni vratili na radna mesta nakon završenog pregleda.

Ovaj incident predstavlja još jedan u nizu napada i pokušaja zastrašivanja medija i novinara, što najoštrije osuđujemo. Svaki vid pritiska na medije i ugrožavanja bezbednosti novinara je neprihvatljiv i zahteva odlučnu reakciju nadležnih institucija.