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Svečanost povodom proizvođenja slušalaca vojnostručnog osposobljavanja za rezervne oficire generacije „Mart 2026“ u čin rezervnog potporučnika, održana je danas u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.

Nakon čitanja Ukaza predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića kojim su slušaoci osposobljavanja za rezervne oficire promovisani u čin rezervnog potporučnika, rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović uručio je nagrade najbolje rangiranim slušaocima.

Tom prilikom, rektor Đorović naglasio je da su rezervni potporučnici zaslužili čestitke cele Srbije, kako zbog opredeljenja da postanu rezervni oficiri tako i zbog samog uspeha koji su postigli.

- Dragi roditelji, rodbino i prijatelji naših rezervnih oficira, hvala vam na podršci koju ste nesebično pružali našim novim potporučnicima u rezervi tokom proteklih šest meseci. To što su došli u kasarnu „General Jovan Mišković“ poneti patriotizmom i spremni da služe Srbiji, dobrim delom je i vaša zasluga. Mi vam ih vraćamo čvršće, disciplinovanije i oplemenjene vojnim znanjima, veštinama i vrlinama. Budite ponosni na njih i njihov uspeh - istakao je brigadni general Đorović i dodao da je u pitanju veoma kvalitetna, motivisana i vrlo dobro osposobljena generacija novih rezervnih oficira.

1/6 Vidi galeriju Promocija rezervnih oficira generacije Mart 2026 održana u kasarni General Jovan Mišković na Banjici Foto: Ministarstvo odbrane

On je rekao da su redovi Vojske Srbije od danas jači i napomenuo da uvek budu ponosni na našu vojsku, ali i Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije bez obzira da li će se zaposliti u sistemu odbrane ili poći za drugačijim profesionalnim izborima.

- Današnjom svečanošću završava se jedna relativno kratka faza u vašim životima. Ma koliko je vi sada doživljavali kao izazovnu, pa i tešku i napornu, ona je trajala samo šest meseci i sada ustupa mesto drugoj, dužoj i zahtevnijoj fazi, u kojoj ste vi u glavnoj ulozi. Ono što predstoji, to je vaš aktivni radni vek i vaša obaveza prema Republici Srbiji čiji ste rezervni oficiri postali - naglasio je rektor Đorović.

Na današnjoj svečanosti promovisani su rezervni potporučnici roda pešadije i sanitetske službe. Prvi u rangu je Uroš Aćimović iz 145. klase roda pešadije sa srednjom ocenom 9,78, drugi je potporučnik Filip Stojiljković sa prosekom 9,56 takođe iz 145. klase roda pešadije, dok je trećerangirana potporučnik Danka Ilić Raković sa srednjom ocenom 9,44 iz 25. klase sanitetske službe.

Najbolji u rangu, u generaciji „Mart 2026“ rezervni potporučnik Uroš Aćimović istakao je da novi rezervni oficiri moraju od vela zaborava da brane i čuvaju dela junaštva i čojstva slavnih predaka.

- Danas, kada postajemo rezervni oficiri Vojske Srbije u srcima nam još snažnije odjekuju reči naše zakletve, da smo i mi tu da branimo otadžbinu, Republiku Srbiju. Gospodo rezervni oficiri, neka nam dela budu na korist našem rodu i otadžbini, a precima i pokolenjima na ponos - rekao je rezervni potporučnik Aćimović.

Svečanoj promociji rezervnih oficira generacije „Mart 2026“ prisustvovali su načelnik Vojne akademije general-major Željko Furundžić, načelnik Uprave za kadrove brigadni general Zlatko Mišić, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, porodice i prijatelji novoproizvedenih rezervnih potporučnika.