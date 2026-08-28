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Evropska unija produžila je do 5. septembra pomoć Srbiji u borbi protiv požara, koji su do sada zahvatili gotovo 14.000 hektara, saopštila je Evropska komisija.

Četiri helikoptera iz strateških rezervi rescEU-a u Češkoj, Rumuniji i Slovačkoj, kao i kopneni vatrogasni tim iz Rumunije, nastaviće sa angažovanjem, dok požari i dalje traju, a u pogođenim područjima prognoziraju se jaki vetrovi, navodi se u saopštenju Generalnog direktorata Evropske komisije za evropsku civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći (ECHO).

Foto: MUP Srbije

"Prema podacima sistema Kopernikus, zaključno sa 26. avgustom, u velikim požarima koji su zahvatili Specijalni rezervat prirode Deliblatska peščara i druga područja izgorelo je oko 13.920 hektara. Razmere i dugotrajnost vanredne situacije i dalje vrše pritisak na lokalne kapacitete za odgovor i ugrožavaju jedno od najznačajnijih prirodnih područja u Srbiji.

Kada je Srbija u petak, 21. avgusta, zatražila pomoć u okviru Mehanizma civilne zaštite EU, Evropska unija je odmah reagovala. Od zahteva Srbije do angažovanja evropskih helikoptera prošlo je manje od 24 sata.

Radi procene vanredne situacije i operativnog planiranja, 8. avgusta aktivirana je Služba za upravljanje vanrednim situacijama sistema Kopernikus EU, koja obezbeđuje satelitsko mapiranje i analizu pogođenog područja", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, EU održava blisku koordinaciju sa nadležnim organima Srbije preko svog Koordinacionog centra za odgovor u vanrednim situacijama, dok oficir za vezu na terenu pruža podršku operativnoj koordinaciji između nacionalnih nadležnih organa i evropskih timova.

Komesarka za pripravnost i upravljanje krizama Hadža Lahbib izjavila je da ovi požari predstavljaju ogroman pritisak za vatrogasce i lokalne zajednice u Srbiji.