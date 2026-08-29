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U selu Sečanica kod Nišalekari su ponovo bili tamo gde pacijenti najteže dolaze do zdravstvene pomoći. Na 12. akciji besplatnih preventivnih kardioloških pregleda, već u prvom satu pregleda, otkriveno je sedam do osam pacijenata kojima je bilo neophodno dalje bolničko ispitivanje i lečenje, među njima i žena sa predinfarktnim stanjem koja je odmah hospitalizovana.

Za njih je ovaj pregled značio mnogo više od kontrole zdravlja. Značio je da je zdravstveni sistem prepoznao problem na vreme i da su odmah usmereni tamo gde mogu da dobiju neophodnu medicinsku pomoć.

Foto: UKC Niš

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš doc. dr Milan Lazarević kaže da je upravo to suština akcija koje se sprovode u udaljenim selima.

"Već sedam ili osam pacijenata zahteva dalje bolničko lečenje i ispitivanje, tako da smo ih odmah usmerili ka našem zdravstvenom sistemu. Ono što je jako bitno i što uvek moram da istaknem jeste da mi te ljude nećemo ostaviti samo na današnjem pregledu. Novina je to što ih nećemo ostaviti posle jednog pregleda, briga o ljudima se i dalje nastavlja, jer zdravlje nacije je humana misija koja traje", poručio je Lazarević.

Osam pacijanate odmah dobilo put ka lečenju

U Sečanici su lekari UKC Niš i Instituta "Niška Banja" pregledali meštane, obavili neophodne analize i procenili njihovo zdravstveno stanje. Tamo gde je bilo potrebno, pacijenti su odmah usmeravani na dalje bolničko ispitivanje i lečenje.

Foto: UKC Niš

To je i najveća vrednost ovakvog pristupa. Pacijent ne ostaje sam sa rezultatima pregleda i ne mora sam da traži odgovor na pitanje šta dalje. Lekari koji ga pregledaju istovremeno mogu da ga usmere ka odgovarajućoj službi i zdravstvenoj ustanovi.

"Mi smo tu zajedno, lekari UKC Niš i Instituta 'Niška Banja'. Upravo zato možemo da vidimo pacijenta, da sagledamo njegovo stanje i da odmah napravimo plan šta dalje. Naša briga se ne završava kada se završi pregled u selu", istakao je Lazarević.

Sečanica čekala lekare gotovo tri decenije

Posebno snažnu sliku o značaju ove akcije daju reči samih meštana. Prema njihovim navodima, lekari su u Sečanici poslednji put dolazili još 1996. godine.

Gotovo tri decenije kasnije, lekarski timovi ponovo su stigli u selo.

Foto: UKC Niš

Mnogi meštani godinama nisu bili na lekarskom pregledu. Udaljenost, prevoz i teškoće da stignu do zdravstvene ustanove često su bili dovoljni da pregled odlažu.

"Od meštana smo dobili podatak da su lekari poslednji put dolazili po njih u selo još 1996. godine. To je, zaista, odavno. Zato nas posebno zabrinjava zdravstveno stanje ljudi koje zatičemo na ovim preventivnim pregledima. Vidimo pacijente koji nisu bili sagledani na pravi način i kod kojih sada otkrivamo probleme koji zahtevaju dalje ispitivanje i lečenje", rekao je Lazarević.

Zato se, kako je naglasio, sa ovim akcijama nastavlja. Cilj nije samo da lekar dođe u selo jednom, obavi pregled i ode, već da pacijent bude uveden u sistem dalje zdravstvene zaštite i da se njegovo stanje prati.

Foto: UKC Niš

Blizu 700 pacijenata pregledano u 12 akcija

Sečanica je 12. mesto na kojem su lekari sproveli ovakvu akciju, a do sada je pregledano blizu 700 pacijenata.

U tim akcijama zajedno učestvuju lekari UKC Niš i Instituta "Niška Banja", što omogućava da se pacijentu pruži širi stručni pregled i da se, kada je potrebno, odmah odredi dalji put lečenja.

Poseban značaj ima i prisustvo studenata medicine i mladih lekara. Za njih je rad na terenu prilika da se susretnu sa stvarnim pacijentom, njegovim simptomima i konkretnim medicinskim problemom.

Foto: UKC Niš

"Drago mi je zbog ovih mladih ljudi, pre svega studenata, ali i lekara. Oni su imali priliku da se na licu mesta upoznaju sa nekim akutnim, ali i hroničnim kardiološkim problemima, da vide kako pacijenti opisuju svoje simptome i da čuju kakav je plan dalje sa našim pacijentima koje smo danas pregledali", rekao je Lazarević.

On dodaje da je to iskustvo koje budući lekari ne mogu da steknu samo kroz simulacije i vežbe.

"Jedno je simulacija i vežba na aparatima, a sasvim drugo kada uče pomažući ljudima. Tako ih spremamo na pravi način da obavljaju lekarsku dužnost i da pomažu ljudima", naglasio je direktor UKC Niš.

Foto: UKC Niš

Akcija u Sečanici tako je pokazala suštinu preventivne zdravstvene zaštite: bolest se traži pre nego što postane hitno stanje, lekar ide do pacijenta kada pacijent teško može do lekara, a kada se problem otkrije, lečenje ne počinje tek sutra, već se pacijent odmah usmerava ka neophodnoj pomoći. Jer pregled nije kraj. Pregled je početak brige.