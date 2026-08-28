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U Srbiji je danas počeo novi toplotni talas, sa temperaturama iznad 35 stepena, a kako kaže meteorolog amater Marko Čubrilo, nebo može da bude zamućeno.

Kako je objasnio na svojoj Fejsbuk stranici, nebo će danas biti zamućeno zbog velike količine saharskog peska.

Već sutra ujutro, prema njegovim rečima, na zapadu regiona biće nestabilno uz gmljavinske pljuskove.

- Nad ostalim delom regiona bi se atmosfera destabilizovala u drugom delu dana, kada su uz prolazno osveženje mogući grmljavinski pljuskovi i lokalne nepogode sa gradom, velikom količinom kiše i olujnim vetrom. Padavine će biti lokalne i zahvatiće relativno malu površinu - kaže Čubrilo.

Niže temperature u nedelju

U nedelju će biti malo manje toplo i uglavnom suvo, retki pljuskovi mogući su samo na planinama, dok bi se dnevni maksimum kretao od 28 do 35 stepeni Celzijusa.

- Početkom septembra ponovo vrlo toplo uz maksimume i do 36 stepeni Celzijusa, dok se oko 3.0 septembra očekuje malo izraženije ali takođe prolazno osveženje uz pljuskovite padavine - navodi Čubrilo.

Od 6. pa sve do oko 12. septembra ili malo duže biće pretežno suvo i relativno toplo, navodi Čubrilo.