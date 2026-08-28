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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski podelila je na svojim društvenim mrežama izuzetno emotivnu poruku povodom praznika Velike Gospojine, pri prisećanju na odrastanje, svog pokojnog oca i porodične vrednosti koje prenosi na svoje sinove.

Gostujući kod dugogodišnjih porodičnih prijatelja i kumova u selu Glušci, u dvorištu porodice Vasić, ministarka se prisetila davnih dana i dirljivim rečima opisala kako vreme prolazi, ali i šta su prave vrednosti koje ostaju zauvek.

- Nekada sam ovde, kod kumova u Glušce, dolazila sa pokojnim ocem. Danas dolazim sa svojim sinovima. I kada ih vidim pod istom ovom lozom, pomislim koliko život brzo okrene krug. Neki ljudi koji su do juče sedeli sa nama više nisu tu, stigle su nove generacije. Dosta toga se promenilo, ali uvek ostane parče neba i zemlja pod kojim sve izgleda kao nekada - napisala je Đurđević Stamenkovski.

Ona je posebno istakla važnost kumstva i tradicije koja čuva sećanje na pretke:

- Kum je ostao čuvar uspomena i najčvršća spona koju niko i nikada neće moći da pokida. Velika Gospojina u Glušcima, u dvorištu porodice Vasić - poručila je ministarka uz fotografije iz porodičnog okruženja.