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Ćerka Enise Leković, Novopazarke koja je boravila u Nepalu, izgubila je kontakt sa majkom istog dana kada je u toj državi došlo do velikih bujičnih poplava a onda je i prijavila nestanak, rečeno je Sto plus radiju u Policijskoj upravi Novi Pazar (PU).

Broj žrtava poplava u Nepalu danas je povećan na najmanje 579 osoba, dok je broj nestalih povećan na 1.924, saopštila je služba za vanredne situacije Nepala.

Prema podacima nepalske Nacionalne službe za smanjenje rizika od katastrofa, među nestalima u razornim poplavama u toj zemlji je 517 stranaca, kao i 933 radnika na hidroelektranama na rekama, gde se vodeni talas obrušio pre dva dana.

1/9 Vidi galeriju Katastrofalne bujične poplave pogodile Nepal Foto: Satellite image ©2026 Vantor, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Prema dostupnim podacima, među nestalima u poplavama, koje su se dogodile na granici Nepala i Kine, su i 55 državljana Ukrajine, 51 Malezije, 39 Australijanaca, 33 Britanca, 25 Kanađana, devet državljana Južne Koreje, po osam državljana Singapura, Nemačke i Rusije, kao i šest državljana Južne Afrike i šest Letonaca.

Nestalo je i pet državljana Japana i pet Novozelanđana, četiri Francuza, po tri državljana Belgije i Španije, kao i po dve osobe iz Italije, Kazahstana, Portugala, Irske i Holandije.

Među nestalima se nalazi i po jedna osoba iz Belorusije, Finske, Mađarske, Izraela, Litvanije, Filipina, Bugarske, Švajcarske, Srbije i Švedske.



