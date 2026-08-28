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Na današnji dan 2007. godine, ispred graničnog prelaza Ranče, počeo je protest koji je danima privlačio pažnju javnosti širom regiona. Vladika mileševski Filaret, kojem je bio onemogućen ulazak u Crnu Goru, odlučio je da stupi u štrajk glađu.

Pre 19 godina, 28. avgusta 2007. godine, Ranče nije bilo samo mesto prolaska između dve države, već je postalo mesto protesta, neizvesnosti i snažnih emocija.

Upravo tu, na granici Srbije i Crne Gore, vladika mileševski Filaret započeo je štrajk glađu nakon što mu ponovo nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru.

Njegova odluka odjeknula je regionom. Vladika je odbio da se povuče i poručio da će štrajkom glađu izboriti se da pređe granicu i uđe u Crnu Goru, gde je trebalo da obavlja svoje verske obaveze.

Na Ranču je postavljen šator, a mesto na kojem se odvijao protest ubrzo je postalo odredište novinara, vernika i građana koji su želeli da pruže podršku vladici.

Kako su dani prolazili, Filaretovo zdravstveno stanje se pogoršavalo. Njegov štrajk glađu prerastao je lokalne okvire i postao političko i društveno pitanje o kojem se intenzivno govorilo u Srbiji i Crnoj Gori.

Pitanje zbog kojeg je protest počeo bilo je jednostavno, ali politički izuzetno osetljivo – zašto vladika ne može da pređe državnu granicu?

Crnogorske vlasti su zabranu ulaska obrazlagale činjenicom da se Filaret nalazio na spisku osoba kojima je ulazak u zemlju bio zabranjen zbog sumnji u pomaganje haškim optuženicima. Filaret je takve navode odbacivao i zahtevao da mu se omogući ulazak ili uruči zvanična odluka o zabrani.

Štrajk je trajao gotovo dve sedmice. Kako se njegovo zdravstveno stanje ozbiljno pogoršavalo, rasla je i zabrinutost ljudi koji su ga obilazili.

U noći između 7. i 8. septembra Filaret je prebačen u bolnicu u Prijepolju.

Nakon odluke crnogorskih vlasti da mu se omogući ulazak u Crnu Goru radi obavljanja verskih obreda, vladika je prekinuo štrajk

Devetnaest godina kasnije, događaj sa Ranča ostaje zabeležen kao jedan od upečatljivijih protesta u burnom periodu odnosa Srbije i Crne Gore nakon crnogorske nezavisnosti.

Bio je to prizor koji se dugo pamtio – vladika u šatoru pored granice, okupljeni ljudi, novinarske ekipe i pitanje koje je danima punilo naslovne strane.

Na današnji dan, 28. avgusta 2026. godine, navršava se 19 godina od početka štrajka glađu vladike Filareta.

Devetnaest godina kasnije, Ranče više nije samo tačka na granici. Za mnoge je ostalo mesto koje podseća na dane kada je jedan crkveni velikodostojnik, uskraćen za prelazak granice, odlučio da svoje nezadovoljstvo iskaže glađu – i kada je njegov protest prerastao u događaj o kojem je govorio celi region.