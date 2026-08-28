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Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu, posetio je danas Jelicu Milutinović (78) iz Paraćina. Prema Grgurovim rečima, privatni izvršitelj je u petak trebalo da dođe radi nelegalnog prinudnog iseljenja nepokretne žene koja u trošnoj kući živi više 65 godina.

- Kada sam čuo da Jelici koja je doživela dva moždana udara, preti izbacivanje na ulicu, nije mi bilo teško da dođem sa drugog kraja Srbije, kako bi joj pružio podršku. Došao sam kao narodni poslanik kako bi zaustavio nelegalno iseljenje i da je zašitim imunitetom koji mi je narod dao. Zaštitiću je kao što sam do sada radio godinama. Ako se pojave, neće im uspeti. Jelica ovde živi više od šest decenija i sada hoće da je isteraju, to ne sme da se dozvoli - rekao je Grgur i dodao:

- Čuo sam se telefonom sa Jelicom, zvala me je svaki dan već mesec dana, jer zna da se uporno borim protiv privatnih izvršitelja i da mi veruje. Rekla mi je "da se plaši da će ostati na ulici i poručila: neka me puste da umrem ovde, neću da živim stotinu godina". Obećao sam joj da se to neće dogoditi.

02:03 Uglješa Grgur u Paraćinu Izvor: Kurir

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Grgur se godinama bori protiv privatnih izvršitelja zahtevajući njihovo ukidanje.

- Kada sam video da čitave porodice sa decom moraju na ulicu zbog privatnih izvršitelja krenuo sam u bespoštednu borbu. Kao narodni poslanik imam mehanizam da ukažem na ovaj, ali i na druge probleme. Na skupštinskom Odboru za ljudska prava čiji sam član, zastupam interese građana. Sve ove probleme — od izvrštelja, ljudi koji stanuju u zatvoru u Bačvanskoj, stanara u Vojvode Stepe, penzionera MUP, vojnih lica, radnika, izneo sam i iznosiću u Skupštini Srbije kao narodni poslanik.