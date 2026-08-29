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U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, ali će tokom dana vreme postajati promenljivije i nestabilnije. Pre podne se promena očekuje u Vojvodini, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima, uz lokalnu pojavu kiše i pljuskova sa grmljavinom. Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), najviša temperatura biće od 30 stepeni u Timočkoj Krajini do čak 37 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. Lokalni pljuskovi i grmljavina mogu biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, pri čemu je veća verovatnoća za takve pojave u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji. RHMZ navodi da će se za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva sata unapred.

Posebno nepovoljna situacija očekuje se na području Južnog Banata, gde će tokom jutra i prepodneva u Vršcu i okolini jugoistočni vetar dostizati udare veće od 24 metra u sekundi, odnosno više od 85 kilometara na sat. U drugom delu dana vetar će oslabiti, ali će i dalje dostizati oko 17 metara u sekundi, odnosno do 60 kilometara na sat. Van grmljavinskih procesa duvaće slab i umeren vetar, dok će u košavskom području biti jak jugoistočni vetar.

RHMZ je posebno upozorio na opasnost od iniciranja i brzog širenja požara na otvorenom, a kao najugroženije područje izdvojena je Deliblatska peščara. Tamo se danas očekuje jak jugoistočni vetar sa udarima od 15 do 17 metara u sekundi, odnosno od 50 do 60 kilometara na sat, dok bi kratkotrajno i lokalno udari mogli dostizati oko 20 metara u sekundi ili približno 72 kilometra na sat. Uz temperaturu oko 35 stepeni, ovakvi uslovi dodatno će isušivati vegetaciju i gorivi materijal, što značajno povećava rizik od nastanka, ali i naročito brzog širenja požara. Udari vetra na ovom području biće najjači u poslednjih mesec dana, tokom kojih su u Deliblatskoj peščari učestalo beleženi požari, dok se slabljenje jugoistočnog vetra očekuje u nedelju.

1/34 Vidi galeriju Deliblatska peščara - posledice požara Foto: Marko Karović

Upozorenje na visoku temperaturu odnosi se na Srbiju i za naredni period, pa će do kraja avgusta i tokom prve dekade septembra maksimalne temperature u većini dana biti između 32 i 37 stepeni. RHMZ upozorava da će visoke temperature, uz deficit padavina i povremeno pojačan vetar, nastaviti da doprinose isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od požara na otvorenom. Istovremeno, nestabilno vreme sa grmljavinskim procesima zadržaće se u pojedinim delovima zemlje.

Prema biometeorološkoj prognozi, vremenske prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih, dok se poseban oprez savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Moguće su i meteoropatske reakcije poput nesanice i bolova u mišićima i zglobovima, a učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatna koncentracija.