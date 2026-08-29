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Neurolog doktorka Gorica Đokić smatra da okolnosti smrti Ratka Mladića zaslužuju najavljenu istragu i očekuje da bi ona mogla da se završi do kraja nedelje, ako se radi po hitnom postupku.

- General je bio u veoma, veoma teškom zdravstvenom stanju. Poslednji put bila sam kod njega zadnjeg dana juna i tada je bio u veoma teškom zdravstvenom stanju, i to se sve drastično pogoršavalo - rekla je dr Đokić dodajući da svaki tip smrti zahteva istragu.

Tokom poslednje posete Ratku Mladiću, dr Đokić je utvrdila da je njemu potrebna 24-časovna nega. Tada je izjavila i da u haškom pritvoru ne postoji ta mogućnost.

- Zatvorska bolnica je zatvorska bolnica, a on je bio u toliko lošem zdravstvenom stanju da nije mogao nikome da predstavlja opasnost. I meni, sa ljudske i sa profesionalne strane, nije jasno zašto nije došlo do tog humanitarnog puštanja. Moja logika i logika onih u Hagu je različita - rekla je dr Đokić.

Foto: Screenshot RTS

"Srpski lekari skretali pažnju na mnoge stvari, neke jesu, a neke nisu ispravljane"

Istakla je da je Mladićevo zdravstveno stanje u mnogo navrata prevazilazilo njihove mogućnosti.

Na pitanje da li je bilo propusta u lečenju Ratka Mladića, dr Đokić je rekla da su za 11 godina koliko je obilazila Ratka Mladića, skretana pažnja na mnoge stvari, od kojih neke jesu ispravljene, a neke nisu.

- Ovo sve u poslednje vreme je bilo van ikakve naše kontrole, iako smo se trudili - navela je dr Đokić.

"Nije bilo osnova da Hag odbije da pusti Mladića na lečenje"

Pre nedelju dana srpski lekar pregledao je Mladića. Na pitanje da li je, na osnovu njegovih zaključaka, trebalo promeniti terapiju u lečenju, dr Đokić kaže da je to sada veoma delikatno pitanje.

- Šta je trebalo menjati ili šta je uopšte trebalo davati, to je sada već jedno veliko i veoma delikatno pitanje, jer zadnjih nekoliko meseci je princip lečenja prebačen na palijativnu negu, koja po zakonima države u kojoj se on nalazio, podrazumeva jedan bespovratan proces. U skladu sa tim je i davana terapija, uključujući i uključivanje opijatnih sredstava. Mi možemo s tim da se slažemo ili da se ne slažemo. Možemo da se slažemo s takvim principima palijativne nege ili ne, ali zato je tu istraga - konstatovala je dr Đokić.

1/9 Vidi galeriju Ratko Mladić Foto: Jerry Lampen / AFP / Profimedia, Peter Dejong / AFP / Profimedia, Profimedia

Ističe da sa profesionalnog, ali i humanitarnog stanovišta, nije bilo osnova da Hag odbije da Mladić bude pušten na lečenje.

Očekuje da će neposredno nakon završetka istrage telo Ratka Mladića biti dopremljeno u Srbiju.