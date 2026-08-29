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U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, ali jak vetar bi mogao ponovo da rasplamsa vatru. Na Stolovima i Lukovu kod Vranja je bolje, ali požari i dalje nisu lokalizovani. Timovi iz EU ostaće raspoređeni u Srbiji do 5. septembra.

U Deliblatskoj peščari bez novih žarišta

Dežurne vatrogasne ekipe su na terenu u Deliblatskoj peščari i spremno su dočekale najavljene meteorološke uslove.

Foto: Marko Karović

Situacija je značajno stabilnija, noć je protekla mirno, a poslednjih 80 sati nema novih žartišta.

Spasiocima i vatrogascima na terenu probleme pravi jak vetar, košava duva 40 kilometara na sat, a meteorolozi kažu da bi udari mogli da dostignu i 70 kilometara na sat.

Postoji veliki rizik da bi jak vetar mogao da doprinese raspirivanju žarišta.

Sva naselja su bezbedna, a niže noćne temperature doprinele su smirivanju situacije.

Neprekidno se natapa opožareni teren i sa zemlje i iz vazduha.

Situacija na Stolovima povoljnija

Na Stolovima i dalje traje borba da se požar stavi pod kontrolu i lokalizuje.

Na terenu je danas oko 45 vatrogasaca-spasilaca, dobrovoljnih vatrogasaca i radnika Srbijašuma sa 10 vatrogasnih vozila.

Foto: RINA

Situacija je, kažu, povoljnija nego prethodnih dana, tokom noći na planini nije duvao vetar.

Strm i nepristupačan teren za sada ne dozvoljavaju da se požar, koji je na Stolovima izbio još 5. avgusta, konačno lokalizuje.

Požar u okolini sela Koznik, vatra van kontrole

Oko 50 hektara zemljišta zahvatio je požar u okolini sela Koznik, u sjeničkom kraju, koji je primećen juče u popodnevnim časovima. Vatra je trenutno van kontrole.

Prema informacijama sa terena, požar je krenuo iz pravca sela Muhovo. Na terenu su vatrogasno-spasilačke ekipe koje gase požar i istovremeno štite domaćinstva u blizini.

Za sada nema ugroženih kuća, a meštani su bezbedni.

Ekipe nastavljaju da se bore sa vatrom i spreče njeno dalje širenje.

RHMZ: Opasnost od širenja požara

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je jutros meteorološko upozorenje za područje Deliblatske peščare gde je zbog ekstremnih vremenskih uslova moguće iniciranje i brzo širenje požara.

Foto: Marko Karović

Na području Deliblatske peščare danas se očekuje jak jugoistočni vetar sa udarima od 15 do 17 metara u sekundi (od 50 do 60 kilometra na sat), a kratkotrajno i lokalno i oko 20 metara u sekundi (oko 72 kilometra na sat) uz maksimalnu temperaturu oko 35 stepeni, navodi RHMZ.

Ovakvi uslovi doprineće daljem ubrzanom isušivanju vegetacije, odnosno gorivog materijala, zbog čega će meteorološki uslovi biti veoma nepovoljni sa aspekta nastanka i naročito brzog širenja požara na otvorenom.

Prognozirani udari vetra biće najjači u poslednjih mesec dana, tokom kojeg su na ovom području učestalo beleženi požari.

Udari jugoistočnog vetra će u nedelju oslabiti.

Upozorenje se prvenstveno odnosi na područje Deliblatske peščare, gde se očekuje najnepovoljnija kombinacija visoke temperature, suvog gorivog materijala i jakog jugoistočnog vetra.

Nepovoljni meteorološki uslovi zadržaće se i u drugim delovima Srbije, gde se takođe uz grmljavinske procese prognozira jak vetar.

RHMZ upozorava i na opasnost iniciranja i širenja požara na otvorenom na teritoriji Srbije zbog ekstremnih vremenskih uslova.

Visoka temperatura praćena deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.