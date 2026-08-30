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Živopisno i ušuškano u brdima Rujevica, Visibaba i Bogosavljevica, ispresecano brzom Dračkom rekom selo Drača prava je slika i prilika lepe Srbije. Na njegovoj teritoriji nalazi se i precizno određena tačka koja se smatra za geografski centar naše zemlje.

Selo Drača smešteno je na 352 metra nadmorske visine, ima poštu, Dom kulture.. ali, ono što je pravi dragulj ovog mesta jeste manastir Drača podignut krajem 13. veka.

- Prema predanju ovde je prvobitno postojao srednjovekovni manastir u kome je živeo i umro svetogorski monah i svetitelj, prepodobni Jov. Tokom 18. i 19. veka manastir je bio značajan duhovni i kulturni centar ovog dela Srbije. U vreme Kočine krajine monasi Drače bili su na strani Austrije, pa se i sam Koča Anđelković u njemu jedno vreme krio, zbog čega je manastir teško stradao - kažu za RINU meštani.

1/8 Vidi galeriju Selo i manastir Drača Foto: RINA

U crkvenoj porti manastira sahranjen je Jovan Dimitrijević Dobrača, komandant srpske vojske u bici na Ljubiću, a u ovoj svetinji i dan danas čuvaju veoma stare ikone.

- Živopis manastira Drača predstavlja neprocenjivu vrednost. Crkva je oslikana 1735. godine, što je zabeleženo u natpisu nad ulazom. U potpunosti sačuvane freske spadaju u red najboljih slikarskih ostvarenja iz prve polovine 18. veka u Srbiji i pripisuju se slikarima iz Moshopolja, dodaju meštani.

Ova svetinja danas je na mapi brojnih putnika namernika, verujućeg naroda koji žele da uživaju u samom srcu Srbije u duhovnom miru i tišini.