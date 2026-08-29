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U katastrofalnim bujičnim poplavama i masovnim odronima na granici Nepala i Tibeta, koji su odneli stotine života i zbrisali cela naselja, humanitarka Devi Mohan iz Srbije i njena grupa od 650 hodočasnika "za dlaku" su izbegli sigurnu smrt prešavši granični prelaz Girong samo dva dana pre nego što je potpuno uništen u razornom "cunamiju blata".

Ona je opisala zastrašujuće sekunde katastrofe koju je sa svojom velikom grupom nekim čudom izbegla.

1/9 Vidi galeriju Poplave u Nepalu Foto: -UGC / AFP / Profimedia, Niranjan Shrestha/AP, -UGC / AFP / Profimedia

Podsetimo, masovni odroni i razorne bujične poplave na granici Nepala i Tibeta izazvali su u sredu ogromnu štetu i odneli stotine života, dok se za stotinama ljudi, među kojima je veliki broj stranih državljana, i jedna državljanka Srbije i dalje traga.

Foto: Instagram Printscreen/devimohanofficial

Kakva je trenutno situacija u ovoj zemlji govorila je Devi Mohan, uživo sa samog graničnog prelaza između Kine i Nepala u mestu Hilsa, Ona je, kako kaže izbegla sigurnu smrt u poplavama kada se vraćala sa Kailaš Jatre, intenzivnog duhovnog hodočašća na Tibetu koje je posetila četvrti put.

"Za dlaku" izbegla cunami blata

Devi kaže da su ona i drugi hodočasnici "spaseni samo zahvaljujući božanskoj milosti", jer su samo dva dana pre katastrofe prešli glavni granični prelaz u Girongu, koji je kasnije potpuno uništen.

"Verovatno ste videli taj čuveni video kako zgrada od nekih 6 spratova biva preplavljena bujicom blata, kamenja i vode, i bukvalno ljudi trče, spasavaju svoj život, ali ne mogu ništa da urade, jer je sve... to je kao jedan cunami blata, bukvalno. Zaista strašna smrt, strašna tragedija", kaže Mohan.

Kako je rekla, ona trenutno sa svojom grupom čeka helikopter kako bi što pre napustila nesigurno granično područje i preko Simikota i Nepalganja stigla do bezbednijeg Katmandua.

Kako sada izgleda Nepal

Devi kaže da je Nepal izuzetno siromašna zemlja, i da je ova tragedija duboko pogodila sve.

"Nepal je izuzetno siromašna zemlja, ali su ljudi divni i toplog srca. Jako mi je žao što se ovo desilo", govori ona.

Situaciju u oblastima bližim granici sa Tibetom opisuje kao "zastrašujuću" i tamo više uopšte nema života, dok u okolnim predelima vlada velika panika.

Zakazivanje komunikacije i lekcija za svet

Kao jedan od najvećih problema tokom ove katastrofe, Devi je izdvojila izuzetno lošu komunikaciju i zakasneli sistem alarmiranja. Kada se ledenjak obrušio, informacija je krenula tek kada je bujica stigla do određenog mosta, ostavljajući ljudima premalo vremena za reakciju:

"Ljudi su imali svega 2 minuta. To je prekratko. Šta možeš da uradiš za 2 minuta? Tako da je većinu ljudi zatekla smrt... Tim cunamijem blata", kaže ona.

Uporedila je ovu situaciju sa svojim nedavnim boravkom u Grčkoj tokom požara, gde su građani primali glasna SMS upozorenja na mobilne telefone.

"Mnogo života je moglo biti spašeno da je komunikacija u Nepalu bila bolja, jer je poplava krenula sa nenaseljene granice sa Tibetom", ističe.

Nepalu je potrebna pomoć

1/33 Vidi galeriju Nepal posle katastrofalne poplave Foto: Rajesh Kumar Singh/AP, Niranjan Shrestha/AP, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Govoreći o tome sa čime se sada supčavaju ljudu u području pogođenom poplavama, Devi jeavela da su trenutno u Nepalu neophodne bazične potrebe poput smeštaja, hrane i higijenskih uslova, s obzirom na to da je siromašnim ljudima uništena ionako slaba infrastruktura.

Najavila je da će njena humanitarna organizacija ACT fondacija (koja deluje u 34 zemlje) učiniti sve što može da pomogne na terenu. Pored materijalne pomoći, pozvala je ljude širom sveta na molitvu:

"Prvo jednostavno da se pomolimo za te ljude, jer je strašno kada smrt dođe tako iznenada, kad si preplavljen nekim talasom blata... pošto se bavim energetskim radom, osećam taj neki očaj. Najmanje što možemo da učinimo je da se pomolimo za njih", rekla je Devi.