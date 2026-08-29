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Na području Deliblatske peščare za danas je izdato posebno meteorološko upozorenje,a vatrogascima-spasiocima dodatno posao otežavaju visoke temperature i snažan jugoistočni vetar.

U uslovima u kojima temperatura dostiže oko 35 stepeni, a udari vetra mogu da dostignu čak 72 kilometra na sat, svaki novi požar na otvorenom može veoma brzo da se proširi.

Prema meteorološkom upozorenju objavljenom u subotu ujutru, na području Deliblatske peščare očekuje se jak jugoistočni vetar, sa udarima od 15 do 17 metara u sekundi, odnosno između 50 i 60 kilometara na sat. Kratkotrajno i lokalno, udari mogu dostizati i oko 20 metara u sekundi, odnosno približno 72 kilometra na sat.

1/34 Vidi galeriju Deliblatska peščara - posledice požara Foto: Marko Karović

Upravo ovakva kombinacija vremenskih uslova predstavlja veliki rizik za nastanak i, posebno, brzo širenje požara na otvorenom. Visoka temperatura dodatno isušuje vegetaciju, dok snažan vetar može da pomogne vatri da se u veoma kratkom roku proširi na novu površinu.

Poseban razlog za zabrinutost predstavlja činjenica da su požari na području Deliblatske peščare tokom prethodnog perioda postali sve učestaliji. Prema upozorenju, prognozirani udari vetra danas će biti najjači u poslednjih mesec dana, što dodatno povećava opasnost.

Vatrogasci se zato suočavaju sa izuzetno teškim uslovima za intervencije,jer se uz visoke temperature mora računati i na mogućnost naglog menjanja pravca i brzine širenja vatre pod uticajem vetra.

Situacija nije povoljna ni u drugim delovima Srbije. I tamo se očekuju visoke temperature, a uz grmljavinske procese lokalno može doći i do jakog vetra.

Foto: Shutterstock, Uros Arsic / AFP / Profimedia

Meteorolozi upozoravaju da će se do kraja avgusta i tokom prve dekade septembra u većini dana maksimalne temperature kretati između 32 i 37 stepeni Celzijusa. Visoke temperature, nedostatak padavina i povremeno pojačan vetar nastaviće da isušuju vegetaciju i stvaraju ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom.

Dobra vest je da se očekuje da će udari jugoistočnog vetra u nedelju oslabiti. Međutim, zbog visokih temperatura i suve vegetacije, opasnost od požara ostaje sve veća.