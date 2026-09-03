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Ćerka nekadašnjeg generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije i Crne Gore Branka Bulatovića, Ana Bulatović, poslednje dane pre tragične smrti 2021. godine provela je u kući svog partnera na Novom Beogradu.

On ju je i zatekao mrtvu na podu spavaće sobe, a u istrazi je naveo da je kod njega bila poslednjih nekoliko dana, te da je imala visoku temperaturu i da je popila dosta lekova, ali je na kraju prestala da diše.

Foto: Nebojša Mandić

Iako je obdukcija tela Ane Bulatović pokazala da se ne radi o nasilnoj smrti, njenu smrt mnogi su smatrali sumnjivom, tim pre što je Anin otac Branko Bata Bulatović ubijen 24. marta 2004. ispred prostorija Fudbalskog saveza Srbije u 54. godini, a slučaj ubistva još nije rasvetljen.

Foto: Starsport

Misterija Stambolićeve ćerke

Ljubomir Mihajlović, bivši predsednik Komercijalne banke, izjavio je jednom prilikom da mu je Ivan Stambolić noć uoči kidnapovanja i ubistva rekao da je odlučio da ne prihvati poziv da se kandiduje na izborima za predsednika Savezne Republike Jugoslavije (SRJ).

Ivan Stambolić Foto: Printscreen

Ljuba Mihajlović je rekao da je te večeri Stambolić ispričao da je odlučio da ne prihvati predlog Latinke Perović da bude protivkandidat Slobodanu Miloševiću na predsedničkim izborima.

"Tu odluku je trebalo sutradan da saopšti Latinki i ostalim opozicionim političarima, međutim, ujutro je kidnapovan i ubijen", prisetio se Ljuba Mihajlović Šiptar, dugogodišnji prijatelj i komšija Ivana Stambolića. Mihajlović je ispričao i zašto je Stambolić doneo takvu odluku.

"Ne mogu da se ponovo politički aktiviram iz straha da se nešto ne desi Katarini (supruga), Veljku i Tijani (deca)",otkrio je jednom prilikom Ljubomir Mihajlović delove svog razgovora sa Stambolićem noć uoči jednog od politički motivisanih ubistava u vreme vladavine Miloševića.

Foto: Profimedia

Prema pojedinim navodima, Stambolićeva ćerka Bojana ubijena je po naređenju Slobodana Miloševića, a zato je Katarina, Stambolićeva supruga, prema rečima tada prisutnih svedoka, sa Bojanine sahrane oterala Miloševića iz kapele. Bojana je poginula 1988. godine u sumnjivoj saobraćajnoj nesreći u Budvi.

Malo pre toga, došlo je do raskola između nekada najboljih prijatelja, kada je Milošević zabio nož u leđa Stamboliću koji ga je stalno "vukao" sa sobom i čak doveo na mesto predsednika predsedništva CK SK Srbije. Tada Milošević ojačava državni aparat i okružuje se ljudima sa kojima će oterati Stambolića iz političkog života Srbije.

Foto: AP

Milošević je došao na sahranu Bojane, izjavio saučešće Stamboliću, ali Ivanova žena je odbila da mu pruži ruku. Ubrzo, u novinama su počele da izlaze strašni naslovi tipa: "Stamboliću treba da se zatre seme", zbog čega je Ivan navodno pozvao svog nekada najboljeg prijatelja i pitao ga: "Dokle, Slobo, ovo?".

Milošević mu je odgovorio: "Ne znam što mene pitaš, pa ti Ivane znaš da je štampa u Srbiji slobodna!" To je bio poslednji put da su razgovarali.

"Ana poginula od srpske ruke"

Prema zvaničnoj verziji, 24. marta 1994. godine, Ana Mladić (24) ćerka Ratka Mladića izvršila je samoubistvo očevim pištoljem u porodičnoj kući u kojoj su u to vreme bili njeni brat i majka, međutim, bivši komandant nije verovao u to.

Bivši komadant Vojske RS, koji je svoju čerku zvao svojom zvezdom, oduvek je tvrdio da ona nije izvršila samoubistvo, već da je poginula "od srpske ruke", a posle hapšenja je čak rekao i da zna imena navodnih ubica.

Ratko Mladić sa ćerkom Anom Foto: Printscreen

Ana je bila jedna od najboljih studentkinja medicine, na oca je bila ponosna, posećivala ga je na ratištu, a onda se 1994. godine nešto dogodilo i podigla je ruku na sebe.

U javnosti se dugo spekulisalo o motivima zbog kojih je Ana digla ruku na sebe. Istraga o smrti, navodno, nikada nije završena, jer bivši general VRS nije dozvolio.

Jedan vojni lekar je svedočio da je pištolj kojim se navodno ubila pronađen je u njenoj levoj ruci, iako je bila dešnjakinja. Obdukcioni nalaz pokazao je da je zrno ostalo u glavi, a s obzirom na to da je u pitanju "tetejac", čija municija ima veliku probojnu moć, neverovatno je da se zadrži u lobanji ako se puca iz neposredne blizine.

Gradom su kružile priče da je ubistvo organizovao čuveni beogradski kriminalac koji je radio za Državnu bezbednost, čije je paravojne formacije i šlepere Mladić proterivao iz Republike Srpske.

Foto: Zorana Jevtić

Pisalo se i da je glavni uzrok njenog samoubistva bio njen dečko Dragan koji je poginuo na ratištu u BiH. Navodno, Mladiću se Dragan nije sviđao i nije želeo da njegova ćerka bude sa njim u vezi. Pisalo se da je on sredio da bude mobilizovan i poslat na ratište gde je kasnije i poginuo. Ana je za to, navodno, saznala.

Gubitak ćerke Mladić je teško podneo, a Anu su pred sahranu obukli tehničari, ali je Mladić na sopstveno insistiranje poslednji put našminkao ćerku.