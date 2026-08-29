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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) jutros je izdao upozorenje za područje Deliblatske peščare zbog ekstremnih vremenskih uslova koji mogu pogodovati nastanku i brzom širenju požara.

Na ovom području danas se očekuje jak jugoistočni vetar, sa udarima od 15 do 17 metara u sekundi, odnosno od 50 do 60 kilometara na sat, dok bi kratkotrajno i lokalno udari mogli dostizati oko 20 metara u sekundi, odnosno oko 72 kilometra na sat. Maksimalna temperatura biće oko 35 stepeni.

Zbog kombinacije visokih temperatura, suvog rastinja i jakog vetra, meteorološki uslovi su veoma nepovoljni sa aspekta nastanka, ali naročito brzog širenja požara na otvorenom.

Upravo zbog toga, snage na terenu su u pojačanoj pripravnosti. U Deliblatskoj peščari trenutno se nalazi 529 ljudi, angažovano je 171 vozilo, devet radnih mašina i tri ATV vozila.

Helikopteri su takođe u pripravnosti, dok avion danas deluje na drugim područjima Srbije.

1/34 Vidi galeriju Deliblatska peščara - posledice požara Foto: Marko Karović

Sve planirane protivpožarne pruge, odnosno proseci širine od 30 do 150 metara, završene su u dužini od gotovo 90 kilometara. Na terenu se sada nastavlja njihovo proširivanje na mestima gde je to potrebno, kako bi se dodatno smanjila mogućnost širenja eventualne vatre.

Prognozirani udari jugoistočnog vetra biće najjači u poslednjih mesec dana, tokom kojih su na području Deliblatske peščare učestalo beleženi požari. Prema prognozi RHMZ-a, vetar bi u nedelju trebalo da oslabi.

Ipak, opasnost od požara ostaje izražena. Visoke temperature, deficit padavina i povremeno jak vetar i dalje doprinose isušivanju vegetacije i stvaranju izrazito povoljnih uslova za iniciranje i širenje požara na otvorenom.