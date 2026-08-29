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– Mionica će postati prva opština u Srbiji u kojoj će se NTC principi sistematski primenjivati u radu sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Dvodnevnom edukacijom vaspitača i učitelja, 29. i 30. avgusta, VODAVODA Vodica i NTC sistem podrške razvoju deteta započinju novu fazu dugoročne platforme „Vratimo decu prirodnom toku“.

Igra napolju, trčanje, skakanje, istraživanje, druženje, pobeda i poraz, vreme provedeno sa roditeljima – ono što je generacijama bilo prirodan deo odrastanja danas sve češće mora svesno da pronalazi svoje mesto u životu deteta. Ne zato što decu treba vraćati u prošlost. Budućnost će biti drugačija, a tehnologija je njen sastavni deo. Ali napredak ne bi trebalo da znači da na putu do njega izgubimo ono što je za razvoj deteta nezamenljivo.

Foto: Abracadabra media

Sa tom idejom VODAVODA Vodica i NTC sistem pokrenuli su dugoročnu platformu „Vratimo decu prirodnom toku“, posvećenu tome da se u odrastanju dece sačuva i osnaži ono što im prirodno pripada – igra, kretanje, radoznalost, istraživanje, bliskost, vreme provedeno zajedno i neposredan kontakt sa prirodom.

U okviru platforme do sada su održana predavanja za roditelje u Nišu i Novom Sadu, a Mionica predstavlja prvi naredni korak u kojem ova ideja ulazi dublje u jednu lokalnu zajednicu – kroz ljude koji svakodnevno učestvuju u obrazovanju i odrastanju dece.

U Osnovnoj školi „Milan Rakić“ 29. i 30. avgusta biće održan dvodnevni NTC seminar za nastavno osoblje ove škole i vaspitače Predškolske ustanove „Neven“, uz podršku Opštine Mionica, VODAVODA Vodice i NTC sistema. Prepoznajući značaj ovakvog pristupa, direktori škole i vrtića odlučili su da uvedu NTC principe u rad svojih ustanova. Učitelji i vaspitači biće obučeni za njihovu primenu, kako bi stečena znanja nastavila da žive u svakodnevnom radu sa decom i nakon završetka seminara.

Mionica će tako postati prva opština u Srbiji u kojoj će se NTC način učenja primenjivati u radu sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Dvodnevni seminar zato nije izolovana edukacija, već početak dugoročnog procesa, a iskustvo iz Mionice može biti osnova za dalje širenje ovakvog pristupa i u drugim sredinama širom Srbije.

Dr Ranko Rajović, autor NTC sistema, tokom dvodnevnog programa predstaviće učesnicima principe NTC metodologije i njihovu praktičnu primenu. Posebna pažnja biće posvećena učenju kroz igru, značaju kretanja, povezivanju informacija, razvoju funkcionalnog mišljenja i načinima na koje odrasli mogu da stvaraju podsticajnije okruženje za razvoj deteta.

„Detetu je kretanje prirodna potreba, a igra jedan od najvažnijih načina kroz koje ono istražuje, povezuje, razmišlja i uči. Savremeno detinjstvo se promenilo i naš zadatak nije da se protiv tih promena borimo tako što ćemo vraćati vreme unazad, već da sačuvamo ono što je za razvoj deteta nezamenljivo. Zato je važno da znanje dođe do roditelja, vaspitača, učitelja i nastavnika – ljudi koji svakoga dana stvaraju okruženje u kojem dete odrasta. Mionica je važan korak upravo zato što ovde ne govorimo samo o ideji, već počinjemo da je primenjujemo u praksi“, izjavio je dr Ranko Rajović.

Predsednik Opštine Mionica Boban Janković istakao je da je posebno značajno što se inicijativa pokreće upravo u ovoj lokalnoj zajednici.

Foto: Abracadabra media

„Ponosni smo što Mionica postaje prva opština u Srbiji u kojoj će se NTC principi sistematski primenjivati u radu sa decom. Želimo da budemo zajednica koja ne razmišlja samo o tome gde naša deca odrastaju, već i kako odrastaju. Posebno nam je drago što jedna ovakva inicijativa počinje upravo ovde, u kraju iz kojeg je potekla VODAVODA, i što zajedno možemo da pokažemo da i iz male sredine može krenuti dobra ideja koja će sutra biti korisna deci i porodicama širom Srbije“, istakao je Janković.

Foto: Abracadabra media

Platforma „Vratimo decu prirodnom toku“ ne obraća se samo deci. Ona povezuje roditelje, vaspitače, učitelje, nastavnike, stručnjake i lokalne zajednice, jer okruženje u kojem dete odrasta stvaraju odrasli oko njega.

Za Vojina Đorđevića, tvorca brenda VODAVODA, upravo je to razlog zbog kojeg ova platforma treba da traje mnogo duže od jedne kampanje ili jednog seminara.

„Ne možemo da biramo put kojim će naša deca jednog dana krenuti, ali možemo da im pomognemo da odrastu tako da budu sposobna da svoj put pronađu sama. Ne treba da ih vraćamo u naše vreme niti da se borimo protiv budućnosti koja im pripada. Ali ne smemo da dozvolimo da u toj budućnosti ostanu bez onoga što je oduvek bilo važno za odrastanje – igre, kretanja, prirode, radoznalosti, druženja i vremena koje provodimo jedni sa drugima. Deca ne usvajaju samo ono što im govorimo, već i ono što vide da mi živimo. Zato odgovornost nije samo na njima – ona je pre svega na nama odraslima.

VODAVODA je potekla iz prirode, ovde, u našem kraju, i osećamo odgovornost da deo onoga što smo dobili vratimo zajednici iz koje smo potekli. Voleo bih da ono što danas počinjemo u Mionici traje godinama, da uključi što više roditelja, vaspitača, učitelja, nastavnika i sredina širom Srbije i da jednog dana možemo da kažemo da smo zajedno sačuvali nešto dragoceno za generacije koje dolaze“, izjavio je Vojin Đorđević.

Foto: Abracadabra media

Nakon Mionice, aktivnosti za roditelje će tokom jeseni biti nastavljene u šest gradova Srbije, čime platforma „Vratimo decu prirodnom toku“ nastavlja da se razvija.

Njena ambicija je dugoročna – da tokom godina okuplja znanje, ljude i dobre prakse koje mogu pomoći porodicama, vrtićima, školama i lokalnim zajednicama da stvaraju podsticajnije okruženje za odrastanje dece.