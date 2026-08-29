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Princ-naslednik Filip Karađorđević oglasio se povodom smrti generala Ratka Mladića i uputio iskreno saučešće njegovoj porodici i bližnjima. U poruci je posebno naglasio pravo srpskog naroda da čuva sećanje na svoje žrtve, ali i pozvao na poštovanje svih nevino stradalih i prekid kruga mržnje i podela.

Foto: PETER DEJONG / POOL/AP POOL

"Povodom smrti generala Ratka Mladića, njegovoj porodici i bližnjima upućujem iskreno saučešće“, poručio je princ-naslednik Filip.

On je istakao da su život i ime Ratka Mladića ostali neraskidivo povezani sa jednim od najtežih i najbolnijih perioda novije istorije ovog prostora.

"Njegov život i ime ostaju neraskidivo vezani za jedno od najtežih i najbolnijih poglavlja naše novije istorije, čije posledice i uspomene i danas duboko opterećuju sve narode ovih prostora", naveo je Filip.

"Imamo pravo da čuvamo istinu o svojim žrtvama"

Princ-naslednik je u svojoj poruci posebno istakao da srpski narod ima pravo i obavezu da čuva sopstveno dostojanstvo i sećanje na svoje stradale.

"Mi Srbi imamo pravo i obavezu da čuvamo svoje dostojanstvo, svoje sećanje i istinu o svojim žrtvama", poručio je.

Foto: Zorana Jevtić

Istovremeno, naglasio je da poštovanje patnje drugih naroda ne znači odricanje od sopstvenog naroda niti umanjivanje srpskih žrtava.

"Uvažavajući patnju drugih, ne umanjujemo sopstveno stradanje niti se odričemo svog naroda; naprotiv, time najbolje svedočimo vrednosti koje želimo da sačuvamo – istinu, pravdu, saosećanje i mir", istakao je princ-naslednik Filip.

Snažna poruka o žrtvama i pomirenju

Filip je uputio i jasan apel da se sa pijetetom čuva uspomena na sve nevino stradale, bez obzira na njihovu nacionalnost ili veru.

"Naša hrišćanska i ljudska dužnost je da sa pijetetom čuvamo uspomenu na sve nevine žrtve, bez obzira na njihovo ime, veru ili nacionalnost, i da ne dozvolimo da nas prošlost ponovo povede putem mržnje i podela", poručio je.

Njegova poruka završena je molitvom za pokoj duše preminulog, utehu njegovoj porodici, ali i pozivom svim narodima koji su prošli kroz ratna stradanja da budućnost grade u miru.