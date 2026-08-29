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Enisa Leković iz Novog Pazara, državljanka Srbije koja se vodi kao nestala posle katastrofalnih bujičnih poplava u Nepalu, poslednji kontakt sa porodicom imala je 26. avgusta, istog dana kada su razorne poplave pogodile severne delove te zemlje. Ona se tog jutra nalazila u autobusu, a njen nestanak prijavila je ćerka nakon što nije uspela da stupi u kontakt sa majkom.

Kako je potvrđeno u Policijskoj upravi Novi Pazar, Enisina ćerka izgubila je kontakt sa majkom 26. avgusta, a potom je prijavila njen nestanak policiji.

Foto: Printscreen Društvene Mreže

Upravo tog dana Nepal je pogodila katastrofalna bujična poplava, koja je u narednim satima i danima odnela stotine života i razorila čitava područja.

Voda i bujični nanosi nosili su sve pred sobom, uništavali puteve i mostove, dok su brojna naselja ostala odsečena od ostatka zemlje.

1/9 Vidi galeriju Poplave u Nepalu Foto: -UGC / AFP / Profimedia, Niranjan Shrestha/AP, -UGC / AFP / Profimedia

Nikakve vesti

Njena porodica već danima čeka bilo kakvu informaciju o njenoj sudbini. Enisina ćerka oglasila se i na Fejsbuku, gde je zatražila pomoć od svih koji bi mogli da imaju bilo kakvu informaciju o njenoj majci.

Jedan detalj joj, međutim, daje nadu da je Enisa možda živa. Kako je navela u objavi, jedna od poruka koje je poslala majci bila je otvorena, zbog čega veruje da je Enisa u nekom trenutku nakon prekida kontakta uspela da vidi poruku.

"Molim vas, pomozite mi da pronađem majku. Verujem da je živa, jer je videla jednu od poruka koje sam joj danas ranije poslala. Ipak, od 26. avgusta nemamo nikakve informacije o njoj. Ona se i dalje vodi kao nestala u poplavama", napisala je Enisina ćerka.

Prema njenim navodima, Enisa je 26. avgusta u 6.15 ujutru krenula autobusom iz Katmandua ka Dhunčeu, gradu u okrugu Rasuva, na severu Nepala. Autobus je, prema planu putovanja, oko 9 časova trebalo da napravi pauzu za čaj u Trishuli Bazaru, mestu kroz koje prolazi put prema Dhunčeu. Nakon toga porodica više nema potvrđenih informacija o njenom kretanju.

Poslednja objava

Enisa je, prema dostupnim informacijama, godinama bila zaljubljenik u putovanja i daleke destinacije. Mesecima je objavljivala fotografije i snimke iz Azije, a poslednju objavu na Instagramu postavila je 19. avgusta, tačno nedelju dana pre katastrofalnih poplava u Nepalu.

Bila je u obilasku Nacionalnog parka Čitvan na oko 130 km južno od oblasti pogođene bujicama.

Foto: Privatna Arhiva

Pre Nepala boravila je i u Indiji i na Tibetu, a na njenom profilu mogu se videti brojni prizori sa putovanja - od životinja i prirode do različitih manifestacija i svakodnevnog života ljudi.

Enisa je, prema dosadašnjim informacijama, jedina državljanka Srbije čije se ime našlo na spisku stranih državljana sa kojima je nakon katastrofe izgubljen kontakt. Njeno ime objavio je i Turistički odbor Nepala među turistima i putnicima čija sudbina nakon poplava nije bila poznata.

Urušio se glečer

Podsetimo, do katastrofalne poplave došlo je 26. avgusta u severnom Nepalu, u području uz granicu sa Kinom.

Prema satelitskim snimcima i prvim stručnim analizama, deo glečera na velikoj nadmorskoj visini se urušio, pri čemu je došlo do ogromnog odrona leda i stena i naglog oslobađanja vode. Taj materijal je pokrenuo razorni poplavni talas koji se potom širio nizvodno.

Poplava je bila toliko snažna da je nivo vode u pojedinim delovima rečnog sistema naglo porastao, dok su kuće, mostovi, putevi i druga infrastruktura nestajali pod vodom i nanosima.

Spasilačke ekipe danima pokušavaju da pronađu nestale i dođu do ljudi koji su ostali odsečeni. Potragu dodatno otežavaju planinski teren, klizišta, uništeni putevi i mostovi, ali i činjenica da je voda tela i delove ruševina odnela daleko nizvodno.

Više od 2.400 ljudi i dalje nestalo

1/33 Vidi galeriju Nepal posle katastrofalne poplave Foto: Rajesh Kumar Singh/AP, Niranjan Shrestha/AP, NARENDRA SHRESTHA/EPA

Prema poslednjim podacima nepalskih vlasti, 626 ljudi je stradalo, dok se za još 2.426 osoba i dalje ne zna gde se nalaze. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu u više pogođenih područja, ali im posao dodatno otežavaju nepristupačan teren, odroni i uništena putna infrastruktura.