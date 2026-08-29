Slušaj vest

Večito pitanje kada se pomene zatvor jeste kako tamo funkcioniše i da li uopšte postoji paralelna ekonomija u kojoj novac često nije najvrednija valuta.

Više o tome, iz dva potpuno različita ugla, govorili su Trivun Ivković, bivši upravnik KP doma Sremska Mitrovica i Đorđe Vasiljević, bivši zatvorenik za "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Glavna valuta u zatvoru

Ivković govori da su zatvori poput države u državi i da se tamo događa svašta, ali da je u njegovo vreme u KP Sremska Mitrovica vladao red, rad i disciplina.

05:47 "PRODAJU OBROK ZA 3 CIGARE" Bivši upravnik i zatvorenik otkrivaju pravila u zatvoru: Ovo ti kupuje mir u ćeliji! Izvor: Kurir televizija

- Postoji zatvroski sistem, iako je to država u državi, tamo se dešavaju tuče, pljačke i ucene. Glavno materijalno sredstvo u zatvoru je cigara. Ukoliko imaš cigare, imaš mir u kući. Takođe, mir u kući daje i ako imate kafu. Bez kafe i cigare možeš imati probleme, možeš i zlato da imaš, ali ono ti u zatvoru neće toliko pomoći. Osuđenicima trebaju cigare i neskafe - rekao je Ivković.

Sankcije među zatvorenicima

Vasiljević ističe dva sistema koja su zastupljena iza rešetaka.

- Postoji formalni i neformalni sistem, iako ovaj prvi uvek prevaga jer je zatvor ipak bezbednosna institucija. Sve može dok neformalni sistem ne pravi probleme formalnom. Sećam se kada sam bio u prvom paviljonu, meni je to izgledalo kao pakao na zemlji. Svaki proizvođač cigara je imao svoju vrednost - rekao je Vasiljević.

Ivković je pričao o ljudima u zatvoru i istakao da su Turci tamo najsposlušniji.

- Turci su uvek pedantni i dobri, a Rusi su ozbiljni i tehnički nadareni da naprave lonac, merdevine i ostale stvari. Postoje ljudi koji dođu u zatvor i nemaju dinara. Oni su nam najveći problem, pa nekada dajemo njima cigare kako bi imali nešto - rekao je Ivković.

Daju obrok za tri cigare

Cigare Foto: Profimedia

Vasiljević je rekao da postoje ljudi koji prodaju svoje obroke za tri cigare i gladuju ceo dan, pa se osvrnuo na krađe unutar zatvora:

- Zna se od koga sme da se krade i zašto se krade. Krađa može da bude kazna za nekoga ko je uradio nešto što ne bi trebalo, tamo se sve brzo sazna, kao i u državi.

Droga u zatvoru

Neretko izađe vest da je neko preneo u zatvor određenu količinu droge, a Ivković je govorio da se to dešava i na najbizarnije načine - poput toga da devojka poljubi momka i na taj način mu da paketić. Sa druge strane, Vasiljević je rekao da je droga veoma vredna iza zatvorskih zidina.

- Ljudi uopšte ne shvataju vrednost droge u zatvoru i koliko ona zapravo košta. U moje vreme je pet grama heorina koštalo 75 evra. Tamo ima mnogo zavisnika, a za vreme dok sam ja bio unutra bilo je 70% narkomana. Od pet grama heorina koji prođu unutra, oni naprave 15 grama te droge. Od toga svaki gram podele tako da ukradu po jednu crtu, a svaka crta vredi boks malbora. Računajte koliko je onih 75 evra postalo para - govori Vasiljević.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video: