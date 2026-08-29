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Republički hidrometeorološki zavod objavio je večeras u kojim delovima zemlje će padati kiša.

- U toku večeri na krajnjem severozapadu zemlјe vedro, u ostalim krajevima pretežno oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom. Vetar slab i umeren, u zoni plјuskova i jak uglavnom severni i severozapadni, samo na istoku i jugoistoku Srbije slab i umeren, istočni i jugoistočni - navodi se u najavi.

Kada je reč o vremenu za naredne dane, RHMZ navodi da će sutra biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj oblačnosti.

- Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili plјuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, promenlјivog smera. Najniža temperatura od 16 do 21 °S, a najviša od 32 do 36 °S - stoji u prognozi, i dodaje: