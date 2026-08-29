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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas meteorološko upozorenje za područje Srbije na visoke temperature i sušu, što su ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom.

RHMZ navodi da će u Srbiji do kraja avgusta i u prvoj dekadi septembra maksimalna temperatura u većini dana biti od 32 do 37 stepeni Celzijusa.

Dodaju da će visoke temperature praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

Takođe, RHMZ je izdao i agrometeorološko upozorenje na poljoprivrednu sušu.

RHMZ
Foto: Printscreen

Dugotrajno trajanje suše, u kombinaciji sa visokim temperaturama, dovelo je do kontinuiranog vodnog i toplotnog stresa kod poljoprivrednih kultura, a na brojnim područjima intenzivan stres je već doveo do prinudnog završavanja vegetacionog ciklusa, što je rezultiralo manjom masom zrna i nižim prinosom ratarskih kultura.

Nastavak suše i visokih temperatura predstavlja dodatni rizik za vodni bilans zemljišta, jer se rezerve pristupačne vlage dalje iscrpljuju.

Ovo je od posebnog značaja za višegodišnje zasade i pripremu useva za narednu proizvodnu sezonu, jer produženi nedostatak vode može imati posledice i nakon završetka ovogodišnjeg vegetacionog perioda.

Nedostatak vlage u zemljištu može otežati predsetvenu pripremu i setvu ozimih useva ukoliko se sušni uslovi nastave.

RHMZ poljoprivrednicima preporučuje povećan oprez zbog visokog rizika od izbijanja i širenja poljskih požara na isušenim parcelama.

Osim toga, RHMZ je uputio i hidrološko upozorenje da će vodostaji na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela narednih dana biti ispod niskih plovidbenih nivoa.

Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95 odsto ne obezbeđenosti, odnosno biološkom minimumu, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

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