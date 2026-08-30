Ovaj prelepo dizajniran dodatak za svaku dečju sobu osmišljen je tako da vam pomogne u čuvanju najdražih uspomena na odrastanje. Uz živopisne boje i maštovite ilustracije koje odmah osvajaju dečju pažnju, rastimetar će se savršeno uklopiti u svaki enterijer i postati omiljeni ukras. Dok mališani sa nestrpljenjem iščekuju svako novo merenje i raduju se tome koliko su porasli, roditelji dobijaju priliku da na jednom mestu vizuelno zabeleže te male, ali najvažnije korake u životu svog deteta.

Poklon je izuzetno praktičan i jednostavan za upotrebu. Možete ga postaviti na bilo koje pristupačno mesto u kući – na vrata, zid, pored kreveta ili ormara. Kako vaše dete raste, rastimetar lako možete podizati i prilagođavati ga novoj visini. Pored toga što obavlja funkciju mernog instrumenta, on ujedno unosi radost, toplinu i pravu malu šarenu čaroliju u dečji kutak.

Obezbedite svoj primerak dnevnih novina Kurir 1. septembra i ne propustite priliku da obradujete svoje najmlađe. VODAVODA rastimetar nije samo ukras, već svedočanstvo o razvoju vašeg deteta koje donosi mnogo osmeha i zajedničkih trenutaka sa svakim novim centimetrom!