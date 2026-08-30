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„Jedna od onih destinacija koje imaju više lica“ – možda je i najkraći opis Bodruma. Živopisna obala, marine, restorani i čuveni noćni život daju mu energiju jednog od najpopularnijih turskih letovališta, dok tragovi antičkog Halikarnasa i srednjovekovna tvrđava otkrivaju sasvim drugačiju stranu grada. Upravo ovde nalazila se i grobnica kralja Mauzola – Mauzolej u Halikarnasu, jedno od sedam svetskih čuda antičkog sveta.

Ipak, odmor na Bodrumskom poluostrvu ne mora da znači boravak u njegovom živahnom centru. Na zapadnoj strani poluostrva nalazi se Turgutreis, mesto u kojem dani protiču nešto mirnijim ritmom. Dovoljno je blizu Bodrumu za trenutke kada poželite više gradske atmosfere, a opet dovoljno izdvojeno da more i opušteniji tempo ostanu u prvom planu.

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Foto: Promo

Upravo ovde, na oko kilometar od Turgutreisa, nalazi se La Blanche Resort 5. Od centra Bodruma udaljen je oko 18 kilometara, dok se aerodrom Milas nalazi na približno 50 kilometara.

Priča o La Blanche Resortu najlepše počinje uz more. Hotel se nalazi na svojoj peščanoj plaži, na obali preko puta grčkog ostrva Kos, a promenada koja prolazi pored hotela vodi direktno do centra Turgutreisa. Tako se dan proveden uz more sasvim prirodno može nastaviti večernjom šetnjom – bez posebnog plana, jednostavno promenadom uz obalu sve do grada.

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Foto: Promo

Korišćenje ležaljki, suncobrana i peškira na hotelskoj plaži uračunato je u cenu boravka, dok su paviljoni dostupni uz doplatu. Jutro na pesku, kupanje i odmor uz more zato lako mogu postati svakodnevni ritual, pre nego što se ostatak dana prepusti bazenima, toboganima ili drugim hotelskim sadržajima.

La Blanche Resort 5 otvoren je 2006. godine i prostire se na površini od 22.000 m². Raspolaže sa 362 smeštajne jedinice, dok se u okviru kompleksa nalaze četiri bazena, glavni restoran, četiri à la carte restorana, šest barova, poslastičarnica, diskoteka, fitnes i spa centar. Dnevni i večernji animacioni programi dodatno upotpunjuju hotelsku ponudu.

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Foto: Promo

Porodicama sa decom namenjen je čitav niz sadržaja koji dane najmlađih čine zanimljivijim. Mini-klub okuplja decu uzrasta od četiri do dvanaest godina, a tu su i igralište, mini-disko i animacioni programi. Vodena zabava nastavlja se u dečjem bazenu i bazenu sa tri tobogana. Čuvanje dece dostupno je uz doplatu.

Smeštaj je prilagođen različitim potrebama gostiju. Standardne sobe imaju oko 30 m², dok Large sobe površine oko 37 m² imaju francuski krevet i do dve sofe. Large Child Friendly sobe iste su površine i namenjene su isključivo za dvoje odraslih i dvoje dece starije od dve godine. Za porodice kojima je potrebno više prostora tu su Family sobe od 41 m², sa jednom sobom sa francuskim ležajem i drugom sa dve sofe.

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Foto: Promo

Sve sobe imaju balkon, centralnu klimu, sef, Wi-Fi internet, kupatilo sa tuš-kabinom, fen za kosu i set za pripremu kafe i čaja. Mini-bar je napunjen po dolasku, dok se njegovo dalje korišćenje dodatno plaća, kao i telefon i room service.

Dobar deo bezbrižnosti odmora donosi Ultra All Inclusive usluga. Obroci u glavnom restoranu služe se po principu samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima, dok su tokom dana, na određenim mestima i u određenim terminima, dostupne užine, poslastice, sladoled i tradicionalne turske palačinke. U koncept su uključena i domaća alkoholna i bezalkoholna pića.

Kada poželite da promenite ambijent večere, na raspolaganju su četiri à la carte restorana i četiri različite kuhinje: Mardin donosi turske ukuse, Chang Ga kineske specijalitete, Perla italijansku kuhinju, dok je Merla namenjena ljubiteljima ribljih jela. Jedan od četiri à la carte restorana može se koristiti jednom tokom boravka bez doplate, dok se svako naredno korišćenje dodatno plaća. Uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, sveže ceđeni sokovi i ostalo van hotelskog koncepta takođe se doplaćuju.

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Foto: Promo

A između dva odlaska na plažu ne mora se uvek birati samo bazen. Vaterpolo, odbojka na plaži, košarka, tenis, stoni tenis, pikado i šah ostavljaju dovoljno mogućnosti za aktivniji dan, dok dnevne i večernje animacije i diskoteka nastavljaju zabavu i nakon zalaska sunca. Bilijar, 5D bioskop, sportovi na vodi i osvetljenje sportskih terena dostupni su uz doplatu.

Kada dođe trenutak da se tempo potpuno uspori, gostima su na raspolaganju tursko kupatilo – hamam, sauna i parno kupatilo. Masaže, piling i tretmani lica i tela dostupni su uz doplatu, pa dan ispunjen morem i aktivnostima može da se završi upravo onako kako odmor i treba da izgleda – bez žurbe.

U tome se možda i krije najveća draž hotela La Blanche Resort 5. Porodice mogu da smenjuju dane na plaži sa bazenima, toboganima i sadržajima za najmlađe, dok parovi mogu da pronađu svoj ritam između mora, spa sadržaja i večernjih šetnji. A kada poželite da izađete iz hotelskog kompleksa, promenada koja prolazi pored hotela vodi pravo prema Turgutreisu.

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Foto: Promo

Ujutru peščana plaža i pogled prema Kosu, tokom dana bezbrižan hotelski odmor, a predveče šetnja uz more prema Turgutreisu. Upravo ta kombinacija daje La Blanche Resortu posebnu atmosferu – dovoljno sadržaja da svaki dan može da izgleda drugačije i dovoljno opuštenog mediteranskog ritma da ponekad ne poželite da radite baš ništa. 

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel,  dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green

Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba

Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00. 

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