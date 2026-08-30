Slušaj vest

„Jedna od onih destinacija koje imaju više lica“ – možda je i najkraći opis Bodruma. Živopisna obala, marine, restorani i čuveni noćni život daju mu energiju jednog od najpopularnijih turskih letovališta, dok tragovi antičkog Halikarnasa i srednjovekovna tvrđava otkrivaju sasvim drugačiju stranu grada. Upravo ovde nalazila se i grobnica kralja Mauzola – Mauzolej u Halikarnasu, jedno od sedam svetskih čuda antičkog sveta.

Ipak, odmor na Bodrumskom poluostrvu ne mora da znači boravak u njegovom živahnom centru. Na zapadnoj strani poluostrva nalazi se Turgutreis, mesto u kojem dani protiču nešto mirnijim ritmom. Dovoljno je blizu Bodrumu za trenutke kada poželite više gradske atmosfere, a opet dovoljno izdvojeno da more i opušteniji tempo ostanu u prvom planu.

Foto: Promo

Upravo ovde, na oko kilometar od Turgutreisa, nalazi se La Blanche Resort 5★. Od centra Bodruma udaljen je oko 18 kilometara, dok se aerodrom Milas nalazi na približno 50 kilometara. Priča o La Blanche Resortu najlepše počinje uz more. Hotel se nalazi na svojoj peščanoj plaži, na obali preko puta grčkog ostrva Kos, a promenada koja prolazi pored hotela vodi direktno do centra Turgutreisa. Tako se dan proveden uz more sasvim prirodno može nastaviti večernjom šetnjom – bez posebnog plana, jednostavno promenadom uz obalu sve do grada.

Foto: Promo

Korišćenje ležaljki, suncobrana i peškira na hotelskoj plaži uračunato je u cenu boravka, dok su paviljoni dostupni uz doplatu. Jutro na pesku, kupanje i odmor uz more zato lako mogu postati svakodnevni ritual, pre nego što se ostatak dana prepusti bazenima, toboganima ili drugim hotelskim sadržajima. La Blanche Resort 5★ otvoren je 2006. godine i prostire se na površini od 22.000 m². Raspolaže sa 362 smeštajne jedinice, dok se u okviru kompleksa nalaze četiri bazena, glavni restoran, četiri à la carte restorana, šest barova, poslastičarnica, diskoteka, fitnes i spa centar. Dnevni i večernji animacioni programi dodatno upotpunjuju hotelsku ponudu.

Foto: Promo

Porodicama sa decom namenjen je čitav niz sadržaja koji dane najmlađih čine zanimljivijim. Mini-klub okuplja decu uzrasta od četiri do dvanaest godina, a tu su i igralište, mini-disko i animacioni programi. Vodena zabava nastavlja se u dečjem bazenu i bazenu sa tri tobogana. Čuvanje dece dostupno je uz doplatu. Smeštaj je prilagođen različitim potrebama gostiju. Standardne sobe imaju oko 30 m², dok Large sobe površine oko 37 m² imaju francuski krevet i do dve sofe. Large Child Friendly sobe iste su površine i namenjene su isključivo za dvoje odraslih i dvoje dece starije od dve godine. Za porodice kojima je potrebno više prostora tu su Family sobe od 41 m², sa jednom sobom sa francuskim ležajem i drugom sa dve sofe.

Foto: Promo

Sve sobe imaju balkon, centralnu klimu, sef, Wi-Fi internet, kupatilo sa tuš-kabinom, fen za kosu i set za pripremu kafe i čaja. Mini-bar je napunjen po dolasku, dok se njegovo dalje korišćenje dodatno plaća, kao i telefon i room service. Dobar deo bezbrižnosti odmora donosi Ultra All Inclusive usluga. Obroci u glavnom restoranu služe se po principu samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima, dok su tokom dana, na određenim mestima i u određenim terminima, dostupne užine, poslastice, sladoled i tradicionalne turske palačinke. U koncept su uključena i domaća alkoholna i bezalkoholna pića. Kada poželite da promenite ambijent večere, na raspolaganju su četiri à la carte restorana i četiri različite kuhinje: Mardin donosi turske ukuse, Chang Ga kineske specijalitete, Perla italijansku kuhinju, dok je Merla namenjena ljubiteljima ribljih jela. Jedan od četiri à la carte restorana može se koristiti jednom tokom boravka bez doplate, dok se svako naredno korišćenje dodatno plaća. Uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, sveže ceđeni sokovi i ostalo van hotelskog koncepta takođe se doplaćuju.

Foto: Promo

A između dva odlaska na plažu ne mora se uvek birati samo bazen. Vaterpolo, odbojka na plaži, košarka, tenis, stoni tenis, pikado i šah ostavljaju dovoljno mogućnosti za aktivniji dan, dok dnevne i večernje animacije i diskoteka nastavljaju zabavu i nakon zalaska sunca. Bilijar, 5D bioskop, sportovi na vodi i osvetljenje sportskih terena dostupni su uz doplatu. Kada dođe trenutak da se tempo potpuno uspori, gostima su na raspolaganju tursko kupatilo – hamam, sauna i parno kupatilo. Masaže, piling i tretmani lica i tela dostupni su uz doplatu, pa dan ispunjen morem i aktivnostima može da se završi upravo onako kako odmor i treba da izgleda – bez žurbe.

U tome se možda i krije najveća draž hotela La Blanche Resort 5★. Porodice mogu da smenjuju dane na plaži sa bazenima, toboganima i sadržajima za najmlađe, dok parovi mogu da pronađu svoj ritam između mora, spa sadržaja i večernjih šetnji. A kada poželite da izađete iz hotelskog kompleksa, promenada koja prolazi pored hotela vodi pravo prema Turgutreisu.

Foto: Promo

Ujutru peščana plaža i pogled prema Kosu, tokom dana bezbrižan hotelski odmor, a predveče šetnja uz more prema Turgutreisu. Upravo ta kombinacija daje La Blanche Resortu posebnu atmosferu – dovoljno sadržaja da svaki dan može da izgleda drugačije i dovoljno opuštenog mediteranskog ritma da ponekad ne poželite da radite baš ništa. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.