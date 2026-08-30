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Najbolji način da zaštitimo mlade od rizika jeste da ih na vreme naučimo kako da ih prepoznaju. Upravo na toj ideji zasniva se projekat „I jedan je mnogo“, koji Udruženje priređivača igara na sreću SPIS od februara ove godine realizuje u saradnji sa Specijalnom bolnicom za bolesti zavisnosti i ekspertom za bezbednost dece na internetu Katarinom Jonev. Kompanija Mozzart, kao aktivni član SPIS-a, pruža kontinuiranu podršku projektu koji kroz edukaciju mladih sportista govori o bezbednosti na internetu i prevenciji bolesti zavisnosti.

Da je preventivni rad potreban upravo pre nego što se problem pojavi, potvrđuje i koncept projekta. Interaktivne radionice namenjene su mladim sportistima uzrasta od 12 do 18 godina, a kroz otvoren razgovor stručnjaci im približavaju rizike sa kojima se mogu susresti – od digitalnog nasilja i nebezbednog ponašanja na internetu, do različitih oblika zavisnosti i pritisaka kojima su mladi izloženi. Za prvih pet meseci održane su 22 radionice u 18 sportskih klubova i kampova u Beogradu, Novom Sadu, Vrnjačkoj Banji i Čačku. U njima je učestvovalo više od 500 mladih sportista i sportistkinja, zajedno sa trenerima, direktorima, PR menadžerima i profesionalnim sportistima. Do kraja godine planirano je više od 50 radionica, kroz koje bi trebalo da prođe oko 1.500 mladih, uz dalje širenje programa na sportske klubove i kampove širom Srbije.

Foto: SPIS

„Značaj projekta ‘I jedan je mnogo’ ogleda se u pravovremenoj edukaciji tinejdžera o pretnjama i rizicima, kao i o odgovornom ponašanju kojim se mogu sprečiti posledice nebezbednog korišćenja interneta i bolesti zavisnosti savremenog doba. Radionice predstavljaju važnu preventivnu aktivnost usmerenu na sprečavanje problema pre nego što nastanu“, poručila je direktorka SPIS-a Nevena Marković. Nevena ističe da je posebno važno da vodeće kompanije u industriji igara na sreću iniciraju i podržavaju ovakve aktivnosti jer na taj način odgovorno priređivanje ne ostaje samo slovo na papiru, već postaje stvarno delovanje. „Izuzetno je značajno kada lideri na tržištu, poput Mozzarta, prepoznaju ovakve inicijative, jer njihov angažman doprinosi većoj vidljivosti, kredibilitetu i dometu projekta. Za uspeh ovakvih programa nije dovoljno samo finansijsko ulaganje. Potrebno je obezbediti stručnost, vreme, ljudske resurse i kontinuiranu podršku kako bi se aktivnosti sprovodile dosledno, doprle do što većeg broja mladih i ostvarile stvaran preventivni efekat. Mozzart, kao član SPIS-a, ovom projektu pruža podršku u svim navedenim segmentima, a ne samo u njegovom finansiranju“. Upravo zato kompanija Mozzart podršku projektu posmatra kao deo šire odgovornosti – ne samo prema pravilima poslovanja, već prema zajednici i mladima koji odrastaju u vremenu novih i sve kompleksnijih izazova. Kroz aktivno članstvo u SPIS-u i podršku njegovim preventivnim programima, kompanija doprinosi tome da odgovorno priređivanje ne ostane samo pitanje propisa, već bude praćeno konkretnim aktivnostima usmerenim na edukaciju i zaštitu mladih.

Ambasador projekta, proslavljeni košarkaš Igor Rakočević, smatra da je uključivanje različitih aktera ključno kako bi preventivne poruke stigle do što većeg broja mladih. „Deca su naša budućnost i imamo odgovornost da im pomognemo ako možemo. Na nama je da im pružimo sve moguće informacije kako bi mogli da donesu ispravne odluke za svoju budućnost. Izuzetno je važno da institucije i kompanije prepoznaju značaj projekta ‘I jedan je mnogo’, potrebno nam je što više kompanija koje će slediti primer Mozzarta.“

Foto: SPIS

Posebna vrednost projekta je u tome što se edukacija odvija tamo gde mladi već provode vreme – u sportskim klubovima i kampovima, kroz razgovor sa stručnjacima i bez osuđivanja. Cilj nije samo da mladi dobiju informacije, već da razviju sposobnost da prepoznaju rizik, potraže pomoć i donesu odgovorne odluke primerene svom uzrastu.

Ksenija Šuluburić, menadžer odgovornog i održivog poslovanja u kompaniji Mozzart, ističe da projekat „I jedan je mnogo“ od samog početka ima jasan cilj – da kroz edukaciju, prevenciju i otvoren razgovor doprinese postepenom podizanju svesti o odgovornom odnosu prema igrama na sreću. „ Igre na sreću mogu biti jedan od oblika zabave punoletnih osoba koje umeju da postave i poštuju sopstvene granice, kako u životu, tako i u razonodi. Ali odgovornost podrazumeva i svest da rizici postoje. Zato od prvog dana ovog projekta nismo želeli da se pravimo da izazovi povezani sa ovom temom ne postoje, već da zajedno sa stručnim i kredibilnim ljudima iz različitih oblasti budemo deo njihove prevencije“, istakla je Šuluburić. Poseban značaj projekta vidi u radu sa mladima i pravovremenom razgovoru o opasnostima, pre nego što se problem uopšte pojavi. „Želimo da mladim ljudima koji tek stasavaju objasnimo da ovaj oblik zabave postoji, ali i da zahteva odgovoran i informisan pristup. Verujem da će projekti poput ovog, zajedno sa drugim aktivnostima odgovornog priređivanja koje sprovodimo, vremenom dati rezultate i doprineti tome da kao društvo o ovoj temi govorimo zrelije i otvorenije. Svaki mlad čovek za nas ima podjednaku vrednost i upravo zato, za nas i jedan zavisnik zaista i jeste mnogo.“ Dugoročna ambicija SPIS-a jeste da radionice poput ovih postanu deo stalnih vannastavnih aktivnosti u srednjim školama i sportskim klubovima širom Srbije. Mozzart će, kao aktivni član Udruženja, nastaviti da podržava inicijative usmerene na prevenciju zavisnosti i zaštitu mladih, jer odgovornost počinje mnogo pre prvog problema – znanjem, razgovorom i pravim informacijama.

Jer, kada govorimo o prevenciji – i jedan je mnogo.