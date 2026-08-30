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U poznatom grčkom letovalištu Olimpik Bič 27. avgusta, jedan Srbin izvučen je iz mora bez svesti. Njegova ćerka sada, pokušava da sazna šta se zapravo dogodilo i ko su ljudi koji su pokušali da mu spasu život.

Nažalost, njen otac je izgubio život, a ona sada očajnički pokušava da sazna šta se zapravo dogodilo.

Ilustracija Foto: Shutterstock

- Molim vas za pomoć i informacije o događaju na Olimpik Biču. Dana 27. avgusta posle 16 časova, na plaži u Olimpik Biču, moj otac je izvučen iz vode uz pomoć dve osobe. Želela bih da razgovaram sa ljudima koji su bili neposredno uz mog oca nakon što je izvučen iz vode, sa osobama koje su mu pružile pomoć i pokušale da ga reanimiraju - napisala je ona na popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka info".

"Ne tražim ništa osim iskrenih informacija"

Kako je dodala, zanima je u kakvom je stanju njen otac bio kada je izvučen iz vode i šta se kasnije dogodilo.

- Volela bih da saznam u kakvom je stanju bio kada je izvučen iz vode, šta se dešavalo na plaži i kakvo je bilo njegovo stanje tokom pokušaja reanimacije, sve do dolaska Hitne pomoći. Ako je neko bio prisutan tog dana i pomagao mom ocu, molim vas da mi se javi privatnom porukom. Ne tražim ništa osim iskrenih informacija o onome što se dogodilo. Brat i ja želimo samo da razumemo šta se desilo našem ocu - napisala je ćerka.

Foto: Privatna arhiva

Ljudi su počeli da izražavaju saučešće, a javila se i jedna žena koja je bila na licu mesta.

- Ceo događaj sam posmatrala sa obale, sa izvesne udaljenosti. Mogu Vam reći samo to da je more bilo izuzetno mirno, bez talasa, da sam čula ženski glas koji je dozivao u pomoć, da je mnogo ljudi, mlađih muškaraca skočilo i potrčalo u tom pravcu. To se nije dešavalo u nekoj velikoj dubini, Vašeg oca su brzo izvukli iz vode. Ja nisam prilazila zato što nisam želela da pravim gužvu, a ne bih bila od koristi. Nadam se da će Vam se javiti neko ko je bio bliže. Samo želim da Vam kažem, da mislim da je urađeno sve što je moglo da se uradi, u najkraćem vremenu. Iskreno saučešće - napisala je jedna žena.