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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa direktorkom i zaposlenima Gerontološkog centra Mladenovac, ističući da se najbolje vidi kako sistem funkcioniše onda kada se razgovara direktno sa ljudima koji svakodnevno brinu o našim najstarijim sugrađanima.

- Razgovor sa direktorkom Gerontološkog centra Mladenovac još jedna je potvrda koliko su iskustvo ljudi na terenu i njihove potrebe važni za dalje unapređenje sistema socijalne zaštite - naglasila je ona.

- Kažu da nismo ginuli u Balkanskom i svetskim ratovima, da bi nas bilo 21 milion u matici i rasejanju. Kad ovde pustimo Boru Dugića i "Baladu nerođenih", to kao da idu vekovi, i svetli srpski grobovi, i vi naš ministar koji njih čuvate. Kao zalog za buduće generacije, da se ne zaboravi naše poreklo, Golgota i Vaskrs Srbije - poručila je direktorka centra ministarki Stamenkovski.

Ona je poželela ministarki puno uspeha u radu i još jedan mandat, dodajući da je u socijalnoj zaštiti 29 godina i da ima etičko i profesionalno pravo da kaže da nismo imali ministra sa konceptom i strategijom kao što je Milica Đurđević Stamenkovski.

- Za svaku obrisanu suzu majke borca, za socijalno nevidljive kojima ste dali na značaju, kazali da imaju prava koje ni sami nisu znali da imaju. Svuda vas je bilo i svuda ste stigli. Želim vam sve najbolje - rekla je direktorka Gerontološkog centra, na šta je ministarka odgovorila:

- Mnogo vam hvala direktorka, puno mi znače ove reči, posebno što znam da su iskrene. Hvala vam mnogo.

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