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Vremenske prilike koje su ranije bile karakteristične za početak leta sada sve češće mogu očekivati i u drugoj polovini septembra.

Meteorolog Slobodan Sovilj je govorio o aktuelnom toplotnom talasu, ali i dao okvirnu prognozu za septembar - kako kaže, očekuje nas nastavak veoma toplog vremena, bar tokom prvih deset dana.

Slobodan Sovilj - meteorolog Foto: Kurir Televizija

"Temperature će u većini dana biti od 30 do 35 stepeni", rekao je Sovilj.

Nešto prijatnija jutra i dnevne temperature oko 25 stepeni mogu se očekivati tek u drugoj i trećoj dekadi septembra.

Kako je naveo, temperature su tokom avgusta u proseku bile oko pet stepeni iznad normalnih vrednosti u odnosu na klimatski period.

Foto: Shutterstock

Uslovi su se, zaključuje Sovilj, značajno promenili, pa se vremenske prilike koje su ranije bile karakteristične za početak leta sada sve češće mogu očekivati i u drugoj polovini septembra.

"Ono što nam predstoji narednih godina i decenija jeste pojačavanje negativnih efekata klimatskih promena, a to znači produžavanje toplotnih talasa koji su istovremeno praćeni deficitom padavina", naveo je Sovilj.

Rekordno toplo more donosi više energije u atmosferu

Govoreći o temperaturi svetskog mora, Sovilj je ukazao da visoka temperatura vodene površine dovodi do pojačanog isparavanja i povećanja količine vodene pare u atmosferi.

Foto: AP/Yorgos Karahalis

Kada se stvore uslovi za razvoj oblačnih sistema, veća količina vlage može da dovede do intenzivnijih padavina i povećanog rizika od bujičnih poplava, klizišta i drugih ekstremnih vremenskih pojava.

"Nije samo srednja temperatura viša, nego su i padavine ekstremnije, a tome značajno doprinosi i temperatura mora", objasnio je Sovilj.

Za Balkan se u drugoj i trećoj dekadi septembra očekuje postepena promena sinoptičke situacije, sa više prodora vlažnog vazduha sa Atlantika i Sredozemlja i češćim padavinama koje bi mogle da obeleže jesen.

Jak "El Ninjo" mogao bi da utiče na vreme širom planete

Sovilj je rekao da aktuelne prognoze ukazuju na veliku verovatnoću jačanja fenomena "El Ninjo".

Foto: Wolfilser/Shutterstock, Jakov Milošević, Tolga Akmen/EPA

Prema njegovim rečima, postoji oko 90 odsto verovatnoće da dostigne kategoriju takozvanog "super El Ninja", dok je verovatnoća da bude najintenzivniji od početka merenja procenjena na 69 odsto.

Objasnio je da se uticaj ovog fenomena, koji nastaje u tropskom delu Pacifika, putem atmosfere može preneti na udaljene delove planete.