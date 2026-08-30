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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je danas da je obnovljena Čukur česma - svedok događaja koji su menjali Srbiju.

- Mnogo je vode proteklo Čukur česmom od te 1862. godine kada je ovde stradao dečak srpski šegrt Sava Petković. Ubio ga je turski nizam, pripadnik osmanskog garnizona i taj događaj pokrenuo je lavinu drugih događaja. Pet godina kasnije ključevi slobodnog Beograda na tvrđavi predati su u ruke knezu Mihajlu - naglasila je ona.

Ministarka je dodala da postoje događaji koji nisu istorija, već koji istoriju stvaraju.