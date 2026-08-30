Uverena sam da će generacije koje dolaze znati da vrednuju sve ono što su nam naši preci ostavili! Ministarka Stamenkovski posetila obnovljenu Čukur česmu
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je danas da je obnovljena Čukur česma - svedok događaja koji su menjali Srbiju.
- Mnogo je vode proteklo Čukur česmom od te 1862. godine kada je ovde stradao dečak srpski šegrt Sava Petković. Ubio ga je turski nizam, pripadnik osmanskog garnizona i taj događaj pokrenuo je lavinu drugih događaja. Pet godina kasnije ključevi slobodnog Beograda na tvrđavi predati su u ruke knezu Mihajlu - naglasila je ona.
Ministarka je dodala da postoje događaji koji nisu istorija, već koji istoriju stvaraju.
- I zato je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika Grada Beograda opredelilo sredstva za rekonstrukciju Čukur česme koja Beograđane podseća na visoku cenu slobode. I uverena sam da generacije koje budu dolazile na ovo mesto da se umiju, zastanu i pročitaju natpis na Čukur česmi znaće da vrednuju sve ono što su nam naši preci ostavili.