Slušaj vest

Na novootvorenom vidikovcu Kablar Skywalk na planini Kablarzabeležena je prva verdiba, a video snimak s tom romantičnom scenom brzo je krenuo da kruži mrežama.

Kablar Skywalk, stakleni vidikovac koji su meštani već prozvali "Kablarska balerina", samo nekoliko nedelja nakon otvaranja dobio je posebno mesto u srpskoj romantičnoj istoriji.

Foto: Instagram Printscreen/vidikovac.kablar.skywalk

Kako se može videti na snimku koji je osvanuo na društvenoj mreži Instagram, budući mladoženja se potrudio da ovaj važan trenutak učini zaista posebnim.

Prema rečima korisnika ove društvene mreže, dekoracija je bila sjajna, dok je neverovatan pogled na prelepe predele Srbije čitavom trenutku dao dodatnu čar.

Foto: Instagram Printscreen/vidikovac.kablar.skywalk

Tako je ovaj mladi par odlučio da, pre nego što stane na "ludi kamen", zakorači na dobro poznato staklo i upravo na ovom nesvakidašnjem mestu obeleži početak zajedničkog života.

Uz spektakularan pogled na Ovčarsko-kablarsku klisuru, "Kablarska balerina" tako je postala kulisa za još jednu ljubavnu priču - i uspomenu koju će ovaj par, po svemu sudeći, pamtiti zauvek.