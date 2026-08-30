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"Nijedno dete ne sme biti meta. Nijedna majka ne sme sama nositi teret tuđe mržnje.” U svetu u kojem bi društvene mreže trebalo da služe za povezivanje i podršku, one su za jednu porodicu postale prostor okrutnosti, neshvatanja i otvorenih napada.

U vikend izdanju "Pulsa Srbije" gošća je bila majka Dragana Josipović koja se svakodnevno bori za dostojanstvo svog deteta sa posebnim potrebama. Deteta koje svet obogaćuje čistoćom i ljubavlju, ali koje se umesto prihvatanja našlo na meti nesmotrenih i zločestih komentara.

Foto: Kurir Televizija

Negativni komentari

Dragana i njena ćerka Kristina bile su u studiju Kurir televizije kada je obelodanila sa kakvim se sve komentarima susreću po društvenim mrežama.

- Svakako da imamo veću podršku od svih negativnih komentara, ali takva sam kakva jesam i ti negativni komentari me ne pogađaju. Ja im odgovorim radi reda, ali bih volela da deca sa smetnjama u razvoju budu što više viđena i prihvaćena u društvu. Zbog toga sam je snimala, to i dalje radim i radiću ubuduće. Delom sam i zahvalna za negativne komentare jer možda ne bih došla do medija bez njih - započela je Dragana.

Trenuci sa ćerkom

Nakon kratkog osvrta na gnusne komentare, Dragana je pričala o svom detetu i koji trenuci su njoj posebno dragi i kako dobija snagu da odolim svim negativnim ljudima sa mreža.

- Vrlo sam ponosna na celu našu porodicu, suprug i ja imamo još jednu devojčicu koja je osmi razred i što svi složno učestvujemo u Kristininom životu. Kristina je ispunjeno dete, ima puno ljubavi, ne zna šta je mržnja i loše, a učimo je raznim stvarima o životu. Kristina je zaista dosta stvari savladala uz našu pomoć - ističe Dragana.

Udruženje žena u Loznici

Dragana je spomenula udruženje gde su majke sa decom sa posebnim potrebama i kako zajedno rešavaju nedoumice ili probleme koje imaju.

04:19 MAJKA DETETA SA SMETNJAMA U RAZVOJU OTKRILA NAJODVRATNIJE KOMENTARE LJUDI: Evo kako je ućutkala sve hejtere!MAJKA DETETA SA SMETNJAMA U RAZVOJU OTKRILA NAJODVRATNIJE KOMENTARE LJUDI: Evo kako je ućutkala sve hejtere! Izvor: Kurir televizija

- Kristina ima simpatiju Petra, a volela bih da se što više mama pridruži nama, da šetamo, da razmenjujemo iskustva. Tu su razne teme, poput terapije, kako deca podnose vožnje, gde se ide na izlete. Ja sam organizovala dosta ekskurzija, tu može da se pridruži ko želi - rekla je Dragana.

Odvratna iskustva sa drugim ljudima

Dragana se prisetila neprijatnog momenta kada su se deca igrala u parku, gde je svedočila da mlađe majke odvraćaju svoju decu od prilaska deci sa posebnim potrebama.

- To dete koje hoće da priđe je nevino, kao i naša deca, ali tu je roditelj kriv. Ako pričamo o komentarima koja deca ostavljaju na mrežama, tu je isključivo kućno vaspitanje. Moje drugo dete koje je osmi razred nikada nije uvredilo osobu sa nekim nedostatkom jer je tako učena od malih nogu. Ja sa Kristinom funkcionišem kao sa devojčicom koja mi je osmi razred, odnosno razgovorima, objašnjavanjem i pokazivanjem. Najviše bih volela da se otvori dnevni boravak, a kažu da će u Loznici biti od septembra, jer bi tako roditelji imali sat-dva da popiju kafu, prošetaju sami i razbistre mozak - rekla je Dragana.

Punolestvo i pivo

Kristina obožava proslave, pa je tako u krugu svojih drugara obeležila i svoj 18. rođendan. Međutim, lavina komentara je nastala jer je majka njoj dala pivo.

- Ne znam šta je tu sporno, ja sam kao dete uzela gutljaj, dva piva. Bože moj, Kristina je punoletna, možete da je pitate šta voli da jede i pije. Ja sam majka i najbolje znam šta i koliko može da popije. Bilo je komentara da ako je probala pivo, može i narkotike. To su bolesni komentari i nemam odgovor na tako nešto.

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